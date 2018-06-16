Стремительный взлет ласточки -- команда Dongfeng вновь вышла в лидеры турнирной таблицы

КАРДИФФ (CARDIFF), Великобритания, 12 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- 8 июня 2018 года команда Dongfeng заняла первое место в портовой гонке в британском Кардиффе. На состоявшейся тем же вечером церемонии награждения команда также была удостоена коммуникационной премии мероприятия. На данный момент Dongfeng Race Team вернула себе лидерство в общем командном зачете и на шаг приблизилась к чемпионскому титулу в текущем сезоне. В Кардиффе завершился девятый этап Volvo Ocean Race и команды готовятся к 10-му этапу в шведском Гетеборге.
Для команды Dongfeng за первым местом в турнирной таблице стоит нечто большее, чем просто удача. Это результат долгосрочной стратегии, рационального подхода и неизменного упорства. Как и в случае с Dongfeng Motor путь к международному признанию не имеет ничего общего с везением. Он требует глобального видения, прозорливости и неустанного труда.
Начав новую главу в своей истории, компания Dongfeng Motor Corporation пересмотрела традиционный облик своего бренда и представила новую стратегию, в основе которой лежит принцип «Качество, интеллект, гармония». Качество - ключевой элемент обновленного бренда Dongfeng, его важнейший ген и основа всех основ; интеллект - источник вдохновения для Dongfeng, символ современной промышленной цивилизации и залог будущего успеха; гармония - душа обновленного бренда Dongfeng, олицетворение присущего человеческой природе стремления к совершенству. Триединство «качества», «интеллекта» и «гармонии» обеспечит комплексное и активное развитие Dongfeng Motor Corporation.
С появлением новой бренд-стратегии Dongfeng Motor Corporation решительно устремится вперед, движимая попутным ветром инициативы «Пояс и путь». Компания приложит все усилия для превращения Китая в настоящего автомобильного гиганта, и история успеха Dongfeng послужит тому наглядным подтверждением.
Фото - http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=313964
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