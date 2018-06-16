Суббота 16 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» KT создаст новую технологическую революцию в космическом пространстве и в Северной Корее

KT создаст новую технологическую революцию в космическом пространстве и в Северной Корее

Суббота, 16 Июня 2018 11:23
KT создаст новую технологическую революцию в космическом пространстве и в Северной Корее Фото из открытых источников

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 11 июня 2018 г. Крупнейшая южнокорейская компания телекоммуникационной сферы KT Corp. (код KRX: 030200; код NYSE: KT) сегодня сообщила о планах своего спутникового оператора нарастить усилия для создания новой технологической революции в космическом пространстве и на корейском полуострове.

 

KT SAT Co., Ltd., единственный в Корее провайдер спутниковых сервисов, намеревается к 2025 году подняться с текущей 18-й строчки на 7-е место среди крупнейших спутниковых операторов мира.   С этой целью компания будет концентрироваться на использовании новейших мобильных технологий 5G в космосе, применении квантовой криптографии в процессах спутниковой коммуникации и предоставлении блокчейновых услуг для безопасного обмена данными.

 

На фоне наметившегося потепления в отношениях между северной и южной частями полуострова KT SAT планирует запустить услуги спутниковой связи в Северной Корее, являющейся весьма перспективным рынком для коммуникационных и широковещательных сетей. После состоявшегося в апреле этого года знакового саммита KT Corp. создала специальную команду для поддержки сотрудничества между двумя Кореями и расширения обмена в сфере ИКТ.

 

«KT SAT является лидером корейской космической индустрии на мировом рынке спутниковых коммуникаций. Мы пишем новую главу в «спутниковой» истории нашей страны, - заявил главный исполнительный директор компании Хан Вон-Сик (Hahn Won-Sic) на брифинге для прессы, состоявшемся 7 июня на территории первой в стране наземной станции спутников связи Kumsan Satellite Service Center. - Если все пойдет по плану, KT SAT сможет с помощью своих спутников создать телекоммуникационную и широковещательную инфраструктуру в Северной Корее».

 

Компания KT SAT была учреждена в качестве дочернего предприятия корпорации KT, специализирующегося на предоставлении услуг спутниковой связи, после того, как в 2012 году ведущий корейский телекоммуникационный провайдер выделил спутниковые сервисы в отдельное бизнес-направление. Успешный запуск спутников KOREASAT-7 и 5A в прошлом году позволил компании закрепить свои позиции в качестве ведущего мирового провайдера спутниковых услуг.

 

На сегодняшний день первый спутниковый оператор KT располагает пятью спутниками. Новейшие из них, KOREASAT-7 и KOREASAT-5A, были запущены в мае и октябре 2017 года соответственно. Запуск KOREASAT-5A позволил KT SAT расширить сервисное покрытие, охватив не только корейский полуостров, но и Филиппины, Индокитай, Ближний Восток и некоторые регионы Южной Азии. Покрытие KOREASAT-7 охватывает Филиппины, Индонезию, Индокитай и Индию.

 

До начала глобального расширения в 2015 году основным направлением деятельности KT SAT являлся лизинг спутниковых ретрансляторов на внутреннем рынке. За последние годы компании удалось увеличить число клиентов с 13 в трех странах до 22 в семи странах мира, что послужило стимулом для роста объемов продаж.

 

Являясь пионером отрасли ИКТ, компания KT SAT стремится предоставлять услуги высокоскоростного Интернет-доступа в тех местах, где они по-прежнему отсутствуют, включая обеспечение Wi-Fi-покрытия на бортах самолетов.

 

KT SAT также является крупнейшим в Корее провайдером морских телекоммуникационных сервисов на базе наземной станции двусторонней спутниковой связи – «сверхмалого морского терминала спутниковой связи» или MVSAT. Суда в море получают неограниченный доступ к передаче данных на фиксированной скорости в отличие от предыдущих моделей начисления платежей на объем использованных данных.

 

В аспекте зарубежной экспансии KT SAT изучает глобальный рынок MVSAT посредством своего спутника KOREASAT-5A - его высокомощное излучение охватывает Японское море, Южно- и Восточно-Китайское море, Бенгальский залив и Аравийское море.

 

*Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт на английском языке: https://corp.kt.com/eng/

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ

 

По всем вопросам просим обращаться к Группе по связям с зарубежными СМИ по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

- СИМ Сунг-Тэ (SIM Sung-Tae), руководитель группы, +82(10)4489-0113, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

-  ЛИ Цзи-Юнг (LEE Ji-Young), старший менеджер, +82(10)4551-7035, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

- КАНГ Да-Сом (KANG Da-Som), менеджер, +82(10)9777-2984, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/703930/KT_SAT_Satellite_Antennas.jpg

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
Главное за сутки
Трамп назвал главу Еврокомиссии убийцей, а Париж - убежищем террористов Трамп назвал главу Еврокомиссии убийцей, а Париж - убежищем террористов Дональд Трамп в обращении с остальными участниками саммита G7 в Канаде вел себя грубо и вызывающе, несколько раз назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей", а президенту Франции Эмманюэлю Макрону…
В ПМР прокомментировали инициативу вывести российские войска из Приднестровья В ПМР прокомментировали инициативу вывести российские войска из Приднестровья Никакие решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. В пятницу глава министерства иностранных дел и европейской…
Роналду признан лучшим игроком матча Португалия—Испания Роналду признан лучшим игроком матча Португалия—Испания Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом матча группового этапа чемпионата мира-2018 в России с командой Испании, сообщается на официальном сайте ФИФА. Встреча группы В, состоявшаяся в Сочи, завершилась…

Читайте также
Как будут повышать пенсионный возраст в России? Как будут повышать пенсионный возраст в России? Рассматривая проект закона о повышении пенсионного возраста, Государственной думе Российской Федерации предстоит решать "очень тонкую задачу" — говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. "Это очень и очень…
Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин…
Мужчина во время рыбалки достал со дна озера сейф с сокровищами Мужчина во время рыбалки достал со дна озера сейф с сокровищами Житель Великобритании, решивший стать кладоискателем после просмотра тематической телевизионной программы, вооружился мощным магнитом и отправился к ближайшему озеру, из которого извлек увесистый сейф с сокровищами. Звучит как полнейший вымысел, однако…
Эксперты назвали продукт, который поможет улучшить память Эксперты назвали продукт, который поможет улучшить память Активные химические соединения на основе серы, которыми богат обыкновенный репчатый лук, делают этот продукт чрезвычайно полезным для головного мозга. Репчатый лук, в частности, помогает улучшить память, а также оптимизировать работу…
Фото
Самое красивое место в Англии Самое красивое место в Англии

Спокойная красота этого типично английского пейзажа стоит в противоречии с его зловещей репутацией. ...

Видео

 

Все голы сборной России в матче с Саудовской Аравией 5-0

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Если вы каждый месяц будете откладывать понемногу, то уже через год вы с удивлением обнаружите, как немного у вас накопилось.

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Бизнес и производство
Как выбрать поставщика промышленного оборудования Как выбрать поставщика промышленного оборудования
Работа любого предприятия зависит от того, насколько надежно оборудование, поэтому для получения максимального эффекта регулярно вводятся новые технологии. Только лучшее оборудование, используемое в промышленности, позволит выпускать качественные товары и продукцию, принесет реальную пользу за счет экономии времени и улучшения условий работы человека. Следует выбирать тщательно…
Монтаж вентиляционного оборудования: что нужно знать Монтаж вентиляционного оборудования: что нужно знать
Вентиляционные системы являются неотъемлемой частью современного помещения. С их помощью осуществляется проникновение воздуха и создается оптимальный микроклимат. По этой причине вентиляцию используют как в домах жилого типа, так и в промышленных сооружениях. Проектирование и монтаж систем вентиляции выполняет компания ФАМАстрой, но перед тем как доверить…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.