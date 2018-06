Объявлен перечень конкурсных работ и состав жюри премии «Золотой кубок» 21-го фестиваля SIFF

Фото из открытых источников

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 11 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- 21-й Шанхайский международный кинофестиваль (Shanghai International Film Festival) будет проходить с 16 по 25 июня. На днях оргкомитет мероприятия обнародовал перечень конкурсных работ в категориях полнометражных художественных (первый блок из 8 картин), документальных и анимационных фильмов. Откроет фестиваль китайская картина «ANIMAL WORLD»(В мире животных) от режиссера Хань Яня с Ли Ифэном и Майклом Дугласом в главных ролях.

Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) был учрежден в 1993 году и является единственным неспециализированным интернациональным кинематографическим конкурсом в Китае. Благодаря профессионализму и международному авторитету жюри SIFF, «Золотой кубок» давно стал наградой, высоко ценимой кинематографистами по всему миру.

В первый блок из 8 конкурсных художественных работ, претендующих на «Золотой кубок», войдут: FRIDAY'S CHILD (Дитя пятницы) (США), режиссер - Адж Эдвардс; HATTRICK (Хэттрик) (Иран), режиссер - Рамтин Лавафипур; HOLE IN THE HEAD (Дыра в голове) (Польша), режиссер - Петр Субботко; LOST, FOUND (Потерянное, найденное) (Китай), режиссер - Лю Юэ; OUT OF PARADISE (За вратами рая) (Швейцария/Монголия), режиссер - Батбайяр Чогсом (Batbayar Chogsom), A TRANSLATOR (Переводчик) (Куба/ Канада), режиссеры - Родриго и Себастиан Барриузо; THE WAY TO MANDALAY (Дорога на Мандалай) (Дания), режиссер - Оле Бёрндаль; и WHERE I'VE NEVER LIVED (Где я никогда не жил) (Италия), режиссер - Паоло Франчи.

Организационный и исполнительный комитет 21-го фестиваля SIFF также обнародовал имена всех членов жюри премии «Золотой кубок». В состав жюри под председательством китайского режиссера и актера Цзян Вэня войдут Чан Чэнь (китайский актер тайваньского происхождения), Ильдико Эньеди (венгерский режиссер и сценарист), Семих Капланоглу (турецкий режиссер, сценарист и продюсер), Наоми Кавасэ (японский режиссер, сценарист, продюсер и актриса), Девид Пермут (американский продюсер) и Цинь Хайлу (китайская актриса, сценарист и продюсер).

Судейскую коллегию в категории документальных фильмов возглавит финский режиссер-документалист, фотограф, сценарист и продюсер Пирьо Хонкасало, а другими членами жюри станут израильский режиссер Йоав Шамир и китайский документалист У Вэнгуан. Председателем жюри анимационных работ станет французский режиссер-мультипликатор Жак-Реми Жирар, а в состав коллегии судей войдут японский режиссер и сценарист анимационных картин Сунао Катабути и китайский режиссер и автор научных работ по анимации Сунь Лицзюнь.

Эти тринадцать авторитетных кинематографистов из различных стран мира соберутся вместе на 21-м фестивале SIFF в Шанхае, дабы выбрать победителей в каждой категории «Золотого кубка». Имена лауреатов премии в этом году будут оглашены в ходе церемонии закрытия фестиваля вечером 24 июня.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Нин (Ms. Ning), тел.: 86 20 24020093