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Танцуйте под ритмы официального гимна Чемпионата мира по футболу-2018 с хэш-тэгом #PassTheSwag от Vivo!

Пятница, 15 Июня 2018 14:00
Танцуйте под ритмы официального гимна Чемпионата мира по футболу-2018 с хэш-тэгом #PassTheSwag от Vivo! Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), 10 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный бренд смартфонов Vivo объявил запуск Vivo #PassTheSwag - глобального танцевального движения, цель которого - объединить поклонников футбола и музыкальных фанатов во всех уголках земного шара и создать незабываемые моменты Чемпионата мира про футболу-2018.

 

Инициатива станет инструментом единения людей посредством универсального языка танца под мелодию официального гимна FIFA World Cup Russia™ «Live it Up» в исполнении Ники Джема, Уилла Смита и Эры Истрефи. Vivo стремится предоставить фанатам возможность получить незабываемые воспоминания и выразить себя при помощи Vivo #PassTheSwag в ходе предстоящего Чемпионата мира. И это стремление полностью соответствует взятому брендом курсу на создание смартфонов с высоким качеством звука, превосходными характеристиками фотокамеры и самыми передовыми технологиями. 

 

Торговая марка призывает поклонников по всему миру делиться в социальных сетях видеороликами о том, как они передают танцевальную эстафету (#PassTheSwag) под ритмы официального гимна. В ходе чемпионата все любители футбола, следящие за происходящим в реальном времени, смогут «свэгануть» под ритмы Vivo Super DJ Show на всех 64 матчах.

 

Выступая на официальной презентации инициативы, Майкл Чан (Michael Chang), бренд-директор департамента международной деятельности Vivo, отметил: «Чемпионат мира ФИФА является самым главным событием в мире футбола, масштабным праздником спорта, объединяющим людей из всех уголков земного шара. Предоставляя этому мероприятию спонсорскую поддержку, мы призываем футбольных фанатов выйти за рамки зрительской роли и стать его активными участниками, а также соавторами экстраординарных, незабываемых моментов».

 

«Как нам уже доводилось видеть, в глобальном масштабе гармоничное сочетание музыки и спорта дает поистине ошеломляющий эффект. #PassTheSwag воплощает в жизнь основную идею нашей кампании «My Time, My FIFA World Cup», вдохновляя всех поклонников музыки и футбола и позволяя им стать активными участниками Чемпионата мира при помощи увлекательного, заразительного танца», - добавил г-н Чан.

 

Vivo #PassTheSwag является частью проекта Vivo Super Time, предполагающего проведение различных музыкальных активностей - например, Vivo Super DJ Show, - на всех матчах, а также Vivo Super Time в ходе исполнения официального гимна чемпионата на финальном шоу.  Вместе с фотокампанией Vivo Super Fan, предоставляющей поклонникам беспрецедентный доступ к стадиону, скамейке запасных и предматчевым разминкам с возможностью запечатлеть и в последствии поделиться с миром этими незабываемыми моментами, Vivo Super Time служит частью глобальной рекламной кампании бренда «My time, My FIFA World Cup».

 

-КОНЕЦ-

 

Примечание для редакторов:

 

Международный бренд Vivo, ориентированный на молодое поколение потребителей, в 2017 заключил с ФИФА соглашение о спонсорской поддержке на весь период до 2022 года. Соглашение охватывает Чемпионаты мира по футболу-2018 и 2022 FIFA (FIFA World Cup™), а также Кубок конфедераций ФИФА (FIFA Confederations Cup™).

 

Instagram: @Vivomobile #PassTheSwag #VivoSuperTime #FIFA #WorldCup

 

Facebook: @vivoMobileInt #PassTheSwag #VivoSuperTime #FIFA #WorldCup

 

О бренде Vivo

 

Молодой международный бренд смартфонов ориентирован на предоставление своим пользователям идеального качества звука и фотографий с помощью передовых технологий. Vivo разрабатывает динамичные и стильные продукты для амбициозной молодёжи. На сегодняшний день мы располагаем базой из более чем двухсот миллионов пользователей и входим в число предпочтительных брендов среди молодежи по всему земному шару. Являясь официальным спонсором FIFA World Cup™, Vivo верит в важность поощрения молодых людей к самовыражению и энергичному стилю жизни.

 

Узнать больше о наших инновационных смартфонах можно на сайте www.vivo.com.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/703269/Vivo_PassTheSwag.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кави Саглани (Kavi Saglani), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Адриана Сер (Adrienne Ser), +65-8571-6855

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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