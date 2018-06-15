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Китайская провинция Чжэцзян стремится стать привлекательным объектом для прямых иностранных инвестиций

Пятница, 15 Июня 2018 11:47
Китайская провинция Чжэцзян стремится стать привлекательным объектом для прямых иностранных инвестиций Фото из открытых источников

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 10 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- 20-я сессия Китайского инвестиционного-торгового симпозиума (China Zhejiang Investment and Trade Symposium (ZJITS)) открылась 7 июня в городе Нинбо, пров. Чжэцзян. Организуемое провинциальным правительством мероприятие посредством бизнес-форумов, торговых выставок и прочих активностей способствует развитию открытой экономики Чжэцзяна и привлечению высококачественных прямых иностранных инвестиций.

 

Расположенная на восточном побережье Китая провинция Чжэцзян является пионером китайской политики реформ и открытости. С момента внедрения упомянутого политического курса центральными властями страны в 1978 году руководство этого региона пристально следит за возможностями, открываемыми экономической глобализацией. На протяжении этих лет провинция непрерывно повышала уровень открытости, активно привлекала иностранные инвестиции, ускоренными темпами создавала платформу открытого сотрудничества в форме ZJITS и всячески стремилась внедрять высочайшие стандарты. Качество проектов привлечения зарубежного капитала постепенно стимулировало формирование новой модели полной открытости.

 

Являясь самым важным и влиятельным мероприятием Чжэцзяна в сфере внешней торговли и экономического сотрудничества, ZJITS успешно проводился уже 19 раз со времени первой сессии в 1999 году. Предыдущие сессии симпозиума стали свидетелями заключения свыше 3 700 договоров о реализации проектов с привлечением иностранных инвестиций, а общий объем согласованных капиталовложений превысил 50 млрд. долл. США.   ZJITS стал важным инструментом, с помощью которого власти Чжэцзяна расширяют международное сотрудничество и повышают уровень открытости региона внешнему миру.

 

В своей речи на Чжэцзянской инвестиционно-торговой выставке президент Американской торговой палаты Цзи Жуйда (Ji Ruida) отметил, что «Китай был и остается важнейшим направлением для американских инвестиций». Провинция Чжэцзян, славящаяся предпринимательским духом своих представителей и большой жизненной силой местной экономики, за последние два десятилетия предоставила зарубежным предприятиям поистине бесчисленное множество возможностей и мощнейшую поддержку. В частности, властями региона были созданы разнообразные зоны развития и промышленные парки, проведены многочисленные мероприятия, направленные на содействие экономическому сотрудничеству.

 

Согласно статистическим данным Департамента коммерции пров. Чжэцзян, по состоянию на конец апреля текущего года в регионе действуют в общей сложности около 62 000 предприятий с иностранными инвестициями, а фактический объем привлеченного зарубежного капитала приближается к отметке в 200 млрд. долл. США.  Стремительное развитие внешней торговли и двусторонних инвестиций послужило стимулом для промышленной модернизации провинции. В результате продукция чжэцзянских предприятий смогла переместиться из нижнего яруса глобальной ценностной цепочки в средний и высокий сегменты, а сама провинция смогла продолжить реализацию концепции «Чжэцзянских высот», принимая активное участие в международном промышленном разделении труда и конкурентной борьбе на мировой арене.

 

Статистика показывает, что в период с 2013 по 2017 гг. объем иностранных капиталовложений в высокотехнологичные сектора промышленности Чжэцзяна достиг рекордных темпов ежегодного прироста на уровне 22,7 процентов. В 2017 гоу на долю этих секторов пришлось 24,4 процента всех зарубежных инвестиций в регионе, что на 12 процентов больше по сравнению с уровнем 2012 года.

 

Директор провинциального Департамента коммерции Шэн Цюпин (Sheng Qiuping) отметил, что «дальнейшее расширение открытости перед международным сообществом является единственным путем к развитию и процветанию региона». Следуя концепции «два ресурса, два рынка», Чжэцзян предпринимает активные действия по популяризации своего экономического, технологического и административного прогресса перед широкой аудиторией как внутри страны, так и за ее пределами.

 

9 мая этого года, после четырнадцати лет молчания, в провинции Чжэцзян состоялась конференция, посвященная вопросам дальнейшей «открытости» региона. Соблюдая основное направление, заданное инициативой «Пояс и путь», власти провинции представили десять новых политических мер, направленных на ускоренную модернизацию и интернационализацию Чжэцзяна. Руководство провинции прилагает все усилия для того, чтобы к 2020 году Чжэцзян превратился в крупный центр двусторонних инвестиций и стал важным направлением для отечественных и зарубежных перспективных и талантливых кадров.

 

Источник: Департамент коммерции провинции Чжэцзян

 

Ссылки на визуальные приложения: 

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=313892

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ван (Wang), тел.: 86 10 63074558.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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