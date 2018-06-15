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Двусторонние монокристаллические PERC-модули JA Solar получили сертификат генерирующей мощности TUV Rheinland

Пятница, 15 Июня 2018 09:09
Двусторонние монокристаллические PERC-модули JA Solar получили сертификат генерирующей мощности TUV Rheinland Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 8 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd.  (код Nasdaq: JASO) («JA Solar»), один из крупнейших в мире производителей высокопроизводительных продуктов на базе солнечной энергии, сегодня сообщила о подтверждении электрогенерирующей способности двустороннего монокристаллического PERC-модуля с двойным стеклянным покрытием в ходе успешных сертификационных испытаний, проведенных авторитетной международной организацией TUV Rheinland. PERC-модули были установлены на солнечной электростанции «Чэнь Ян» компании Qinghai Yellow River Hydropower, где на протяжении 185-дневного периода проходили верификационные испытания TUV Rheinland (с 14 октября 2017 г. по 16 апреля 2018 г.). Двусторонние монокристаллические PERC-модули JA Solar с двойным стеклянным покрытием и общей мощностью в 5,5 МВт продемонстрировали повышение объемов выработки энергии на 10,5% по сравнению с традиционными моно-модулями при использовании одинаковой технологии одноосевого отслеживания.

 

Своими отличными эксплуатационными показателями двусторонний монокристаллический модуль JA Solar обязан PERC-элементам. Этот элемент способен своей тыльной частью улавливать рассеянный и отраженный солнечный свет, что обеспечивает дополнительный объем энергогенерации. Подобный подход признан эффективным методом минимизации общей приведенной стоимости электричества (LCOE). Солнечная электростанция «Чэнь Ян» компании Qinghai Yellow River Hydropower, оснащенная высокоэффективными монокристаллическими PERC-модулями JA Solar общей мощностью 5,5 МВт, является первым в мире крупномасштабным проектом использования двусторонних модулей такого типа с двойным стеклянным покрытием.

 

Компания JA Solar, владеющая патентом на технологию PERC, продолжает проводить исследования и проектно-конструкторские разработки в целях оптимизации продуктов на основе этой технологии. В первом квартале 2017 года компания приступила к массовому производству двусторонних монокристаллических модулей PERC с двойным стеклом. Данные модули не только обеспечивают высокую выходную мощность, но и, благодаря конструкции с двойным стеклом, отличаются превосходной стойкостью к воздействию влаги, истиранию и коррозией, а также абсолютной водонепроницаемостью. Эти характеристики позволяют использовать высококачественные PERC-модули JA Solar в условиях экстремально высокой температуры или влажности, характерных для пустынных или прибрежных районов, что обеспечивает надежную и стабильную энергогенерацию.

 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.jasolar.com.

 

Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun), 

+86-10-6361-1888 x1698 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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