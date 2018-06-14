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Чемпионат мира вместе Puzzle English: изучаем английский сленг футбольных болельщиков

Четверг, 14 Июня 2018 16:20
Чемпионат мира вместе Puzzle English: изучаем английский сленг футбольных болельщиков Фото из открытых источников

Самое время освоить несколько десятков слов из словаря футбольного фаната. Будет о чём поговорить с зарубежными любителями футбола, десятки тысяч из них уже на пути в Россию. Только давайте без провокаций на буквы f и s. А то после Марселя они русских и так боятся, как огня. 

 

Сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам в преддверии Чемпионата мира по футболу предлагает российским болельщикам прокачать футбольный сленг. Пройдя интенсивный курс на Puzzle English, российский любитель футбола сможет без труда общаться с зарубежными фанатами, обсуждать перипетии футбольных баталий, комментировать действия игроков на футбольном поле, а также высказывать своё отношение к происходящему на стадионе и за его пределами на английском. 

 

«Язык спорта и активной поддержки футбольных команд болельщиками во многом интернационален и больше завязан на эмоции, чем на слова. Однако установить более тесные контакты с иностранными болельщиками поможет знание специальной футбольной лексики и терминологии на английском языке. У нас есть хорошая новость для футбольных фанатов: полный словарь любого профессионального сленга составляет не более 500 слов. Активный запас – в пять раз меньше. При большом желании их можно легко выучить всего за несколько дней», – с энтузиазмом рассказывает основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов. 

 

Термины в словаре подразделяются на две больших группы: спортивные и фанатские. 

 

Несколько интересных футбольных терминов: 

 

ghost goal – это неочевидный гол, когда без видеоповтора не понятно, пересёк ли мяч линию ворот, 

cross – навес, прострел — высокий пас по воздуху с фланга в центр поля, 

away end – гостевой сектор трибуны, 

to curl the ball – «закрутить» мяч, 

slide tackle – подкат, приём для отбора мяча у соперника, 

scissor kick – удар «ножницами» через себя, 

diving – нырок с целью выпросить штрафной удар или наказание соперника, 

tripping – подножка, 

unsporting behaviour – неспортивное поведение. 

 

Примечательные термины футбольных фанатов: 

 

football widow – футбольная вдова, женщина, оставшаяся без мужского внимания, поскольку муж увлечён просмотром футбола по телевизору, 

firm – мощное фанатское объединение, поддерживающее одну команду, часто вступающее в конфликт с вражескими «фирмами», 

mob – более мелкое структурное подразделение «фирмы», 

supporter/sup – преданный фанат, делающий всё возможное, чтобы поддержать свою команду во время игры, 

spotter – шпион вражеской фирмы, 

troublemaker – фанат, участвующий в агрессивных акциях «фирмы», 

first line – в фанатской потасовке – авангард дерущихся, лучшие бойцы «фирмы». 

 

Пройдя интенсивный курс обучения английскому футбольному сленгу, российский болельщик не только существенно обогатит свой словарный запас спортивной терминологией и словами из лексикона представителей британских футбольных «фирм», но также научится по-английски бурно выражать свои эмоции после забитого гола, петь культовые We are the Champions и We will rock you, а также узнает много интересного о футбольных «кричалках» Туманного Альбиона. 

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Футбол
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