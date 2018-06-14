Чемпионат мира вместе Puzzle English: изучаем английский сленг футбольных болельщиков

Самое время освоить несколько десятков слов из словаря футбольного фаната. Будет о чём поговорить с зарубежными любителями футбола, десятки тысяч из них уже на пути в Россию. Только давайте без провокаций на буквы f и s. А то после Марселя они русских и так боятся, как огня.
Сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам в преддверии Чемпионата мира по футболу предлагает российским болельщикам прокачать футбольный сленг. Пройдя интенсивный курс на Puzzle English, российский любитель футбола сможет без труда общаться с зарубежными фанатами, обсуждать перипетии футбольных баталий, комментировать действия игроков на футбольном поле, а также высказывать своё отношение к происходящему на стадионе и за его пределами на английском.
«Язык спорта и активной поддержки футбольных команд болельщиками во многом интернационален и больше завязан на эмоции, чем на слова. Однако установить более тесные контакты с иностранными болельщиками поможет знание специальной футбольной лексики и терминологии на английском языке. У нас есть хорошая новость для футбольных фанатов: полный словарь любого профессионального сленга составляет не более 500 слов. Активный запас – в пять раз меньше. При большом желании их можно легко выучить всего за несколько дней», – с энтузиазмом рассказывает основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов.
Термины в словаре подразделяются на две больших группы: спортивные и фанатские.
Несколько интересных футбольных терминов:
ghost goal – это неочевидный гол, когда без видеоповтора не понятно, пересёк ли мяч линию ворот,
cross – навес, прострел — высокий пас по воздуху с фланга в центр поля,
away end – гостевой сектор трибуны,
to curl the ball – «закрутить» мяч,
slide tackle – подкат, приём для отбора мяча у соперника,
scissor kick – удар «ножницами» через себя,
diving – нырок с целью выпросить штрафной удар или наказание соперника,
tripping – подножка,
unsporting behaviour – неспортивное поведение.
Примечательные термины футбольных фанатов:
football widow – футбольная вдова, женщина, оставшаяся без мужского внимания, поскольку муж увлечён просмотром футбола по телевизору,
firm – мощное фанатское объединение, поддерживающее одну команду, часто вступающее в конфликт с вражескими «фирмами»,
mob – более мелкое структурное подразделение «фирмы»,
supporter/sup – преданный фанат, делающий всё возможное, чтобы поддержать свою команду во время игры,
spotter – шпион вражеской фирмы,
troublemaker – фанат, участвующий в агрессивных акциях «фирмы»,
first line – в фанатской потасовке – авангард дерущихся, лучшие бойцы «фирмы».
Пройдя интенсивный курс обучения английскому футбольному сленгу, российский болельщик не только существенно обогатит свой словарный запас спортивной терминологией и словами из лексикона представителей британских футбольных «фирм», но также научится по-английски бурно выражать свои эмоции после забитого гола, петь культовые We are the Champions и We will rock you, а также узнает много интересного о футбольных «кричалках» Туманного Альбиона.
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