Hertz возвращается в Россию под новым руководством

Фото из открытых источников

Hertz, международная компания по аренде автомобилей, которая в 2018 году отмечает 100-летие со дня основания, объявила о возобновлении деятельности в России совместно с новым франчайзинговым партнером, компанией «Премиум Мобилити Груп». Подробнее - в материале Planet Today.

В соответствии с соглашением, с 6 июня услуги «Hertz Россия» уже доступны в четырех основных аэропортах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи и включают широкий спектр вариантов аренды автомобилей, а также выгодные лизинговые решения.

Мишель Тариде, президент Hertz International, отметил: «Богатая история, активно развивающийся туризм и растущая экономика России делают ее нашим ключевым рынком услуг аренды автомобилей для досуга и бизнеса, поэтому с большим энтузиазмом относимся к возвращению на российский рынок в партнерстве с высококвалифицированным и надежным мастер-франчайзи «Премиум Мобилити Груп». Совместно мы сможем гарантировать российским клиентам то высокое качество обслуживания, которым во всем мире славится Hertz».

Раймондс Дуда, председатель совета директоров Hertz Россия, сообщил: «Мы гордимся партнерством с Hertz International, доверившей нашей компании представительство бренда в России, чей рынок обладает наиболее высоким потенциалом развития среди всех европейских. Наша основная задача – вернуть лидирующие позиции. Для достижения этой цели мы будем расширять и укреплять наше сотрудничество с ключевыми операторами и агентами внутреннего туризма, а также другими игроками рынка, предлагая клиентам выгодные услуги и предложения по прокату автомобилей».

Новое руководство «Премиум Мобилити Груп» в лице генерального директора представительства компании Hertz в России Натальи Строгоновой обладает глубокими знаниями и значительным практическим опытом в ключевых сферах международного автомобильного бизнеса, включая импорт и дистрибуцию.

«Реализация продуманного стратегического плана, направленного на успешный перезапуск и расширение деятельности в России – приоритет для всей нашей команды, – добавила г-жа Строгонова. – Мы полностью готовы обеспечить российских и иностранных клиентов сервисом высочайшего уровня, увеличивая корпоративный парк автомобилей и наращивая объёмы услуг, расширяя географический охват и привлекая новых стратегических партнеров».

Офисы «Hertz Россия» в настоящее время работают в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово в Москве, в петербургском аэропорту Пулково и международной воздушной гавани Сочи. Путешественникам компания предложит широкий выбор автомобилей компактного A-класса, бюджетные и комфортабельные городские модели B- и С-классов, а также внедорожники, минивэны и модели представительского уровня. Клиентам, арендующим автомобиль в «Hertz Россия», гарантируется полная информационная поддержка на русском и английском языках.