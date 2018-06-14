Puzzle English запускает «Футбольный марафон» в канун Чемпионата Мира по футболу в России

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Сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам в преддверии Чемпионата Мира по футболу запускает футбольный марафон Puzzle English World Cup – комплексную интенсивную тренировку английской футбольной терминологии и фанатского сленга.

По мнению экспертов Puzzle English, футбольный марафон – отличный способ расширить свой словарный запас и обогатить разговорную речь идиоматическими выражениями из лексикона английских футбольных болельщиков в преддверии главного спортивного события планеты.

«Разговор на одном языке в прямом и переносном смысле – ключ к укреплению интернациональной дружбы. Puzzle English World Cup поможет в кратчайшие сроки пополнить словарный запас, прокачать ключевые разговорные фразы и в целом чувствовать себя увереннее в обсуждении футбольных баталий с международным фанатским сообществом, быть на одной волне с болельщиками со всего света», – комментирует основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов.

Футбольный марафон Puzzle English World Cup, который продлится с 11 по 25 июня, включает в себя семь заданий:

видеопазл с историей Кубка Мира по футболу, транслейт (прямой перевод) текстов футбольной тематики, видеоурок для изучения лексики и грамматики «Слова из мира футбола», синхроподкаст «Футбольный матч», тест на знание футбольных терминов, новые слова по теме «Спорт. Футбол», обзор культовой песни We are the Champions группы Queen, ставшей интернациональным гимном спортивных болельщиков.

На выполнение каждого задания участнику марафона отводится 48 часов.

Объявление победителей «Футбольного марафона» Puzzle English и вручение призов состоятся 06 июля 2018 года.