Puzzle English запускает «Футбольный марафон» в канун Чемпионата Мира по футболу в России

Сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам в преддверии Чемпионата Мира по футболу запускает футбольный марафон Puzzle English World Cup – комплексную интенсивную тренировку английской футбольной терминологии и фанатского сленга.
По мнению экспертов Puzzle English, футбольный марафон – отличный способ расширить свой словарный запас и обогатить разговорную речь идиоматическими выражениями из лексикона английских футбольных болельщиков в преддверии главного спортивного события планеты.
«Разговор на одном языке в прямом и переносном смысле – ключ к укреплению интернациональной дружбы. Puzzle English World Cup поможет в кратчайшие сроки пополнить словарный запас, прокачать ключевые разговорные фразы и в целом чувствовать себя увереннее в обсуждении футбольных баталий с международным фанатским сообществом, быть на одной волне с болельщиками со всего света», – комментирует основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов.
Футбольный марафон Puzzle English World Cup, который продлится с 11 по 25 июня, включает в себя семь заданий:
На выполнение каждого задания участнику марафона отводится 48 часов.
Объявление победителей «Футбольного марафона» Puzzle English и вручение призов состоятся 06 июля 2018 года.
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