Четверг 14 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Puzzle English запускает «Футбольный марафон» в канун Чемпионата Мира по футболу в России

Puzzle English запускает «Футбольный марафон» в канун Чемпионата Мира по футболу в России

Четверг, 14 Июня 2018 13:01
Puzzle English запускает «Футбольный марафон» в канун Чемпионата Мира по футболу в России Фото из открытых источников

Сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам в преддверии Чемпионата Мира по футболу запускает футбольный марафон Puzzle English World Cup – комплексную интенсивную тренировку английской футбольной терминологии и фанатского сленга.

 

По мнению экспертов Puzzle English, футбольный марафон – отличный способ расширить свой словарный запас и обогатить разговорную речь идиоматическими выражениями из лексикона английских футбольных болельщиков в преддверии главного спортивного события планеты. 

 

«Разговор на одном языке в прямом и переносном смысле – ключ к укреплению интернациональной дружбы. Puzzle English World Cup поможет в кратчайшие сроки пополнить словарный запас, прокачать ключевые разговорные фразы и в целом чувствовать себя увереннее в обсуждении футбольных баталий с международным фанатским сообществом, быть на одной волне с болельщиками со всего света», – комментирует основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов. 

 

Футбольный марафон Puzzle English World Cup, который продлится с 11 по 25 июня, включает в себя семь заданий:

 

  1. видеопазл с историей Кубка Мира по футболу,
  2. транслейт (прямой перевод) текстов футбольной тематики,
  3. видеоурок для изучения лексики и грамматики «Слова из мира футбола»,
  4. синхроподкаст «Футбольный матч»,
  5. тест на знание футбольных терминов,
  6. новые слова по теме «Спорт. Футбол»,
  7. обзор культовой песни We are the Champions группы Queen, ставшей интернациональным гимном спортивных болельщиков. 

 

На выполнение каждого задания участнику марафона отводится 48 часов.

 

Объявление победителей «Футбольного марафона» Puzzle English и вручение призов состоятся 06 июля 2018 года. 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Футбол
Главное за сутки
Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин…
Станислав Говорухин умер после продолжительной болезни Станислав Говорухин умер после продолжительной болезни Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха". Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин. "В 10:37 в…
Турция предложила России вместе производить С-500 Турция предложила России вместе производить С-500 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в производстве российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber. По его словам,…

Читайте также
Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Основной сценарий повышения пенсионного возраста, выбранный правительством Российской Федерации, предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до шестидесяти пяти лет для мужчин и до шестидесяти трех для женщин. Однако это, по…
Сергей Бачин: Задача Павловской гимназии — растить и воспитывать будущую элиту страны, патриотов своего Отечества Сергей Бачин: Задача Павловской гимназии — растить и воспитывать будущую элиту страны, патриотов своего Отечества Учитель должен быть не ретранслятором знаний, а сценаристом и режиссером образовательных событий в жизни ребенка. Его задача создавать ситуации проживания и усвоения того опыта, который вступающий на путь взрослой жизни…
Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет В выходные дни в Москве немного потеплеет, но жары ждать не приходится. По данным Яндекс.Погоды, в воскресенье днём будет около 14 °C — это на шесть градусов ниже среднего показателя…
Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу "Остановите, я сойду", — кричала неадекватная пассажирка авиарейса "Мельбурн - Перт", чем несколько напугала других пассажиров. О странном инциденте в небе над Австралией сообщил портал ABC News. Происшествие, по уточненным…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Американские школьники с нетерпением ждут каникул.

Теперь никаких уроков и тебя не убьют в школе как минимум до осени.

Еще »
Самые популярные материалы
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Бизнес и производство
Кто заботится о своем будущем, тот инвестирует свои деньги в акции крупных компаний Кто заботится о своем будущем, тот инвестирует свои деньги в акции крупных компаний
Для многих из нас ценные бумаги и операции с ними кажутся неистово сложными вещами, разобраться с которыми могут только отъявленные бизнесмены. Но это далеко не так. С помощью акций можно достаточно эффективно и без особых усилий преумножить свои финансы. Акции компаний представляют собой ценные бумаги,…
Холодильные камеры Холодильные камеры
Пищевая отрасль в современных условиях просто не сможет обходиться без морозильных и холодильных объектов. На каждом предприятии требуется камера, чтобы охлаждать или морозить продукцию. Общепиты, склады, магазины всегда готовы предложить потребителям самые свежие, вкусные и красивые продукты потому, что они хранятся в соответствующих температурных условиях.…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.