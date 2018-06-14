Подопечные фонда «Добрые дела» на открытой тренировке сборной России

Фото из открытых источников

9 июня сборная России по футболу провела открытую тренировку в рамках чемпионата мира. На «ВЭБ Арене» побывали 15 подопечных благотворительного фонда «Добрые дела» из многодетных и малообеспеченных семей г.о. Подольск. Так стартовал подготовительный марафон к детскому благотворительному футбольному турниру «Кубок Доброты», который состоится 12-13 июля на стадионе «Родина» (г.о. Химки).

Билеты на тренировку предоставил футбольный клуб «Миллениум Юнайтед». Персональную благодарность за потрясающую возможность увидеть нашу сборную перед чемпионатом мира фонд и, конечно же, юные болельщики выражают соорганизатору «Кубка Доброты» Денису Игнатову.

Напомним, что Благотворительный фонд «Добрые Дела» является организатором детского благотворительного футбольного турнира «Кубок Доброты», который состоится на стадионе «Родина» (Химки) 12-13 июля 2018 года при поддержке Российского футбольного союза и Правительства Московской области. Благотворителями (спонсорами) турнира уже являются: СПАО «Ингосстрах», ООО "РУСПО АКВА" (Напитки из Черноголовки), Villagio Estate, Холдинг «Строительный Альянс», ООО «РП ГРУП», Московский завод «Жизприбор», АО «СТРАТЕГИЯ УСПЕХА». Поддержка СМИ: Матч ТВ, Чемпионат.com, Спорт FM, РАДИО #ГОВОРИТ МОСКВА, ЛИЗА «МОЙ РЕБЕНОК».

«Кубок Доброты» носит ярко выраженный социальный характер и проводится среди воспитанников образовательных учреждений для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства.

Основной идеей «Кубка Доброты» является создание для участников мероприятия атмосферы настоящего футбольного праздника, территории дружбы и взаимовыручки, равенства возможностей и уважения к соперникам; демонстрация преимущества здорового, спортивного, футбольного образа жизни.

Участники турнира «Кубок Доброты» - 2018:

Команда Общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» (Москва)

Команда «ТОТЕМ» (футбольный клуб «ТОТЕМ», Красноярск)

Команда «Молодые Львы» (Москва)

Команда ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Коломна)

Кондровский детский дом (Калуга)

Санаторный детский дом (Переславль-Залесский)

Покровский детский дом (Владимирская область, Покров)

Детский дом «Радуга» (Иваново)

Все детские дома подтвердили свое участие в турнире и отправили списки детей.