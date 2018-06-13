Российский стартап впервые в мире предлагает услугу удостоверенных цифровых фотографий

Российские разработчики представили прототип мобильного приложения, позволяющего создавать фотоснимки, снабжённые цифровой подписью правообладателя. По словам авторов идеи, с приложением «ФотЭП» владелец любого мобильного телефона, снабжённого фотокамерой, сможет помечать цифровые фото индивидуальной электронной подписью, не опасаясь, что результаты его интеллектуального труда «утекут в Сеть».
При этом электронная подпись владельца соответствует нормативам ГОСТ и признаётся всеми органами государственной власти Российской Федерации.
Приложение прошло стадии альфа- и закрытого бета-тестирования на фокус-группах, включающих всех возможных представителей целевой аудитории: журналистов, блогеров, работников пресс-служб, профессиональных фотографов и рядовых пользователей, активно пользующихся фотохостингами и мобильными приложениями Instagram и Pinterest.
«Уникальность технологии «ФотЭП» – формирование электронной подписи снимка в оперативной памяти смартфона ДО его записи в виде файла в долговременную память или на носитель информации. Модуль верификации, размещение которого возможно в различных вариантах, либо подтверждает пользователю неискаженность фотоснимка, либо сообщает о его изменении, хотя бы оно и состояло в коррекции единственного бита изображения или служебной информации.Таким образом, снимок, сделанный через «ФотЭП», полностью защищён от неправомерного копирования», – резюмирует коммерческий директор «ФотЭП» Николай Прус.
Базовая версия «ФотЭП» («Фотография с Электронной Подписью») уже доступна для скачивания в AppStoreи Google Play.
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