Tickmill Group: дальнейший рост на фоне глобальной экспансии в 2017 году

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ЛОНДОН, June 6, 2018/PRNewswire/ -- Tickmill Group обнародовала высокие консолидированные финансовые результаты своей деятельности за 2017 год, который отметился мощным ростом бизнеса и дальнейшим расширением присутствия компании на новых рынках. Обнародованные в прошлом году финансовые показатели продемонстрировали стабильный прогресс во всех ключевых аспектах.

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(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/701372/Tickmill_RU_Infographic.jpg )

Ключевые показатели бизнес-процессов Tickmill Group в 2017 году

- Консолидированный чистый доход компании вырос с 7,29 млн долларов США в 2016-м до 14,81 млн долларов США в 2017-м, что соответствует росту на 103%.

- Чистая выручка от торговых операций составила 38,96 млн долларов США - на 82% больше по сравнению с предшествующим годом.

- Общий объем торговых операций достиг номинальной суммы в 745 млрд долларов США, с легкостью превзойдя предполагавшийся диапазон в 600-650 млрд долларов США. В ноябре 2017 года Tickmill Group зафиксировала рекордно высокий месячный объем торговли на уровне 79 млрд долларов США, когда клиенты компании совершили рекордные 4,25 млн торговых сделок. В целом за год, клиенты Tickmill Group совершили 42,58 млн торговых операцией, что также является рекордным показателем для компании.

Прогнозы роста на предстоящий год

2018-й год начался для Tickmill весьма мощным стартом: в январе объем торговых операций составил рекордные 110,6 млрд долларов США, за которыми последователи трехзначные цифры в феврале и марте.

В целом за 2018 год компания планирует достичь объема торговых операций на уровне 1200-1300 млрд долларов США, опираясь на органический рост на ключевых рынках Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.

Главный исполнительный директор Tickmill UK Ltd. Дункан Андерсон (Duncan Anderson) прокомментировал: "Tickmill хватило гибкости и находчивости для достижения рекордных показателей дохода и прибыли в прошлом году, невзирая на многочисленные изменения в нормативной базе и рост конкуренции в финансовой сфере. Наше глобальное присутствие, отличная торговая конъюнктура и развитые трейдинговые технологии позволили Tickmill стать мощным брендом и предпочтительным брокером для самых многоопытных розничных и профессиональных трейдеров".

Г-н Андерсон добавил: "Компания Tickmill в своей деятельности всегда принимает во внимание долгосрочную перспективу, что позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее отрасли брокериджа".

Главный финансовый директор Tickmill Ltd Иллимар Маттус (Illimar Mattus) подчеркнул: "Невзирая на длительные периоды низкой волатильности на рынках в 2017 году, Tickmill Group удалось продемонстрировать высокие финансовые результаты. Мы увеличили доходность своей деятельности в два раза и нарастили прибыль на 82%. Наша прочная капитальная база в размере 27,94 млн долларов США по состоянию на конец 2017 года позволит нам вкладывать средства в новые продукты и технологии, принося дополнительную ценность нашим клиентам по всему миру".

Комментируя стратегию роста группы, г-н Маттус заявил: "В прошлом году мы успешно завершили сделку приобретения Vipro Markets Ltd и в 2018-м планируем продолжить поиск перспективных возможностей для поглощения с целью увеличения доли своего присутствия на рынке и повышения общей эффективности нашей деятельности. Опираясь на положительные бизнес-результаты прошлого года, мы продолжим делать акцент на ключевых принципах, лежащих в основе нашего успеха: предоставлении рентабельных решений, расширении конкурентных преимуществ и диверсификации бизнеса".

О компании Tickmill

Tickmill предоставляет биржевые торговые услуги в сферах Forex и CFD. Деятельность компании одобрена и регулируется британским Управлением по контролю за финансовыми организациями, Кипрской комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам и Управлением финансового надзора Сейшельских островов. Компания предлагает своим клиентам первоклассные трейдинговые продукты, отличающиеся высокой конкурентоспособностью и быстрой реализацией.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт https://tickmill.com/ru

Торговля CFD может приводить к потерям, превышающим размеры начальных инвестиций.

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/701372/Tickmill_RU_Infographic.jpg

http://mma.prnewswire.com/media/623527/Tickmill_Logo.jpg

Source:

Tickmill

Контактная информация: Марилена Яковоу (Marilena Iakovou), +44-(0)20-3608-2100, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.