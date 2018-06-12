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Rubique выиграла конкурс "Вeijing Financial Innovation Showcase and Competition 2018" от The Asian Banker

Вторник, 12 Июня 2018 20:57
Rubique выиграла конкурс &quot;Вeijing Financial Innovation Showcase and Competition 2018&quot; от The Asian Banker Фото из открытых источников

МУМБАЙ (MUMBAI), Индия, June 6, 2018/PRNewswire/ -- Продолжая завоевывать глобальное признание, компания Rubique Technologies Pvt. Ltd., ведущая индийская платформа для установления контактов в финансовой сфере, выиграла конкурс "Beijing Financial Innovation Showcase and Competition 2018", проводимый авторитетным изданием The Asian Banker. Пекинская выставка-конкурс финансовых инноваций (Beijing Financial Innovation Showcase and Competition) представляет собой международную платформу, с помощью которой ведущие игроки отрасли финансовых технологий из Китая и других стран мира состязаются друг с другом в возможностях и решениях. Дополнительным "бонусом" к престижной награде для Rubique стал денежный приз в размере 5 000 долл. США от Эммануэля Дэниела, основателя журнала The Asian Banker. Упомянутая выше премия была вручена в рамках саммита The Asian Banker "Будущее финансового сектора 2018" (The Asian Banker Future of Finance Summit 2018), состоявшегося 24 мая этого года в Пекине и организованного в сотрудничестве с MEDICI, ведущей мировой платформой инноваций и аналитики в сфере развивающихся финансовых сервисов.

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/701243/Rubique_Logo.jpg )

 

Около 8 прошедших в финал компаний сферы финансовых технологий из различных стран мира были отобраны жюри по шести критериям - Продукты, Технологии и инновации, Гибкость и масштабируемость, Финансирование и финансовые показатели, Специалисты по финансированию и консалтингу, Клиенты и партнерства. В ходе конкурса один из основателей и директор по вопросам стратегической и коммерческой аналитики Rubique Шитал Маекар (Sheetal Mayekar) представил судейской коллегии историю развития компании.  Опираясь на свою первоклассную технологическую инфраструктуру и продуманные сервисы, совершившие настоящую революцию в индийской экосистеме финансовых технологий, компания Rubique показала превосходные результаты по всем критериям и стала победителем "Beijing Financial Innovation Showcase and Competition-2018".

 

Комментируя это достижение, управляющий и исполнительный   директор компании Манав Джит (Manat Jeet) отметил: "Для нас большая честь получить признание столь престижной группы специалистов, высоко оценивших наши усилия в разработке технологичной финансовой экосистемы, ориентированной на решение уникальных финансовых проблем различных регионов и упрощение интеграции финансовых технологий в повседневную жизнь всех слоев общества. Это стало возможным лишь благодаря нашему неизменному акценту на использовании современных технологических разработок с целью радикальной трансформации традиционной системы кредитования в Индии и содействия широкому кругу клиентов в удовлетворении их финансовых потребностей. Мы очень рады, что наши старания были оценены по достоинству и отмечены столь престижной платформой". 

 

Компания Rubique, осуществляющая свою деятельность в 32 городах по всей Индии, специализируется на дигитализации финансового сектора путем радикального технологического реформирования традиционных методов при помощи уникальной модели Online PLUS. Платформа открывает пользователям доступ к лучшим предложениям и обеспечивает ускоренную разработку кредитных заявок посредством верификации PAN, e-KYC на базе индийской государственной системы Aadhaar, интеграции данных кредитных бюро, применения средств банковского анализа, оптимизации запатентованного логического алгоритма установления финансовых контактов и использования новых информационных технологий.  Стремясь стать площадкой с самыми доверенными и персонализированными финансовыми сервисами, Rubique на сегодняшний день обслуживает более двухсот тысяч довольных клиентов. За время своего существования финансово-технологическая компания посодействовала в выделении кредитов на общую сумму в 450 млн. долл. США и предоставлении свыше 100 000 кредитных карт с доходом на уровне 8,4 млн. долл. США.

 

О компании Rubique  

Rubique была основана в ноябре 2014 года с целью удовлетворения всех финансовых потребностей на протяжении жизни людей наиболее простыми и быстрыми методами посредством широкого спектра кредитных, карточных и страховых продуктов. Рыночная платформа Rubique, созданная на базе запатентованного рекомендационного алгоритма с использованием искусственного интеллекта, успешно интегрирована с системы различных финансовых учреждений для нужд интерактивной обработки и одобрения кредитных заявок в режиме онлайн. Современное технологическое решение не только значительно сокращает время обработки, но и предоставляет средства анализа данных в различных аспектах, способствующие прогнозированию и оценке кредитоспособности потенциальных клиентов с последующим предложением им наилучших условий.

 

Компания удостоена разнообразных наград национального и международного уровня, включая:

- "Самый перспективный бренд" по версии The Economic Times   

- Включение платформы в первую программу Лаборатории финансово-технологического регулирования (RegLab) Abu Dhabi Global Market (ADGM) - международного финансового центра Абу-Даби

- Включение в перечень IDC "101 ведущий игрок финансово-технологической отрасли Азиатско-тихоокеанского региона IDC", а также в рейтинг "10 самых быстро развивающихся финансово-технологических компаний Индии"

- Включение в число 20 ведущих игроков финансово-технологического сектора Индии Financial Express Best Bank Awards

- 20 самых перспективных финансово-технологических стартапов-2018 по оценке CIO  

- Финалист конкурса всемирно известных финансово-технологических компаний Benzinga Global Fintech Awards в 2017 и 2018 годах

- Различные награды в рамках конкурса "World's Greatest Brands & Leaders 2017-18 Asia GCC" в Дубае

 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании

https://www.rubique.com.

 

Контактная информация для представителей СМИ: 

Сатияки Майтра (Satyaki Maitra) 

Genesis BM 

моб. тел.: +91-9958041503 

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/701243/Rubique_Logo.jpg

 

Source:

Rubique

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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