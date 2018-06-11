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AlphaCar - первая токенизированная экономика сообщества с обширными перспективами в блокчейне

Понедельник, 11 Июня 2018 18:54
AlphaCar - первая токенизированная экономика сообщества с обширными перспективами в блокчейне Фото из открытых источников

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 6 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Мировой автомобильный рынок - это свыше 1,3 млрд. машины и 10 трлн. долл. США. Однако, характеризуясь высокой ассиметричностью информации, это типичный рынок «лимонов».  За свой научный труд «Рынок лимонов: неопределенность качества и рыночный механизм» Джордж Акерлоф удостоился Нобелевской премии. В своей работе ученый на примере автомобильного рынка продемонстрировал, как под действием ассиметричной информации «плохие» деньги вытесняют «хорошие», а сам рынок неизбежно сокращается.

 

Потребители автомобильного рынка вынуждены платить весьма высокую цену за низкокачественные продукты и сервисы.

 

AlphaCar.IO намеревается решить эту проблему с помощью блокчейновых технологий. Регистрируя все транзакции в публичном блокчейне и таким образом делая его неизменным, мы создадим надежное, заслуживающее доверее автомобильное сообщество. Все действенные участники сообщества AlphaCar будут получать токены ACAR, превращаясь из обычных потребителей в акционеров.

 

В условиях сегодняшнего «корпоративного» мира прибыль корпорации распределяется между акционерами и не имеет никакого отношения к потребителям. Однако успех корпорации невозможен без потребителей и партнеров. Концепция AlphaCar CTE (токенизированной экономики сообщества) предполагает их непосредственное участие в процессе распределения прибыли.

 

Кроме того, AlphaCar CTE учитывает и так называемый «сетевой эффект», согласно которому ценность экономики растет пропорционально увеличению числа ее участников. Подобная смена парадигм приведет к потрясающему по своим масштабам повышению благосостояния людей. Чем раньше частное лицо или компания присоединится к СТЕ, тем более высокую прибыль они получат.

 

Компания AlphaCar установила стратегическое партнерство с AXATP - совместным предприятием AXA, - и начнет предоставлять услуги UBI (умного страхования) китайским автовладельцам с 6/8/2018 г. AlphaCar также заключила стратегическое партнерское соглашение с CheXiang.com - ведущим китайским предприятием по обслуживанию автомобилей, - с целью предоставления владельцам авто услуг комплексного технического обслуживания и ремонта с последующим вознаграждением пользователей сервиса токенами ACAR.

 

Основатель и главный исполнительный директор AlphaCar Билл Дэн в свое время был аспирантом профессора Вернона Смита - лаурета Нобелевской премии по экономике за 2002 год и основоположника теории экспериментальной экономики. На протяжении своей карьеры г-н Дэн занимал должности CIO в ведущих предприятиях китайского автопрома, включая Chery и GAC-FCA. К элитной команде AlphaCar присоединились представители FCA, Intel, AIG, Deloitte и т.д.

 

AlphaCar CTE будет предоставлять своим пользователям по всему миру надежные комплексные сервисы обмена конструкторскими концепциями, достижениями НИОКР, каршэринга, UBI, автотрейдинга, технического обслуживания, ремонта и финансирования. По нашим прогнозам, число участников платформы в течение двух ближайших лет достигнет 50 миллионов.

 

Официальный веб-сайт: http://www.AlphaCar.io

Telegram: https://t.me/AlphaAutoAssociation 

Twitter: https://twitter.com/AlphaCar_ 

Facebook: https://facebook.com/alphacar.io/

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Майкл Лу (Michael Lu), +86-17603018788

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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