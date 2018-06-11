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Китайская компания Fenjiu Group обсудила с московскими коллегами вопросы качества продукции

Понедельник, 11 Июня 2018 13:14
Китайская компания Fenjiu Group обсудила с московскими коллегами вопросы качества продукции Фото из открытых источников

МОСКВА (MOSCOW), 4 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- На территории московского представительства Совета КНР по содействию международной торговле (CCPIT) 29 мая состоялся Китайско-российский диалог по вопросам качества, посвященный теме «качество международного уровня ведет нас к лучшему будущему» и организованный компанией Fenjiu Group в сотрудничестве с Центром международного обмена.  

 

Г-н Ли Цюйси (Li Qiuxi), секретарь Партийного комитета и глава правления Fenjiu Group - одного из четырех самых известных в Китае брендов рисовой водки, - в своей программной речи отметил, что находится в постоянном поиске наилучших путей для поддержания глобализационного стимула для китайской байцзю. 

 

По словам г-на Ли, реалии сегодняшнего мира взаимосвязанной глобальной экономики, характеризующейся интегрированным развитием, идут лишь на пользу ускоренному развитию компании в рамках реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь». Правительственные организации, отраслевые ассоциации и производители алкогольной продукции по всему миру нуждаются в углубленном обмене и сотрудничестве в вопросах политического климата, разработки стандартов и культурной интеграции, прокладывая путь к весьма многообещающим перспективам для индустрии напитков. 

 

Точка зрения г-на Ли нашла активный отклик у присутствующих. Бывший руководитель депаратмента рыночной деятельности при Китайском министерстве коммерции Ди Цзянькай (Di Jiankai) выразил свое восхищение передовыми стандартами безопасности продукции Fenjiu Group, отметив: «Fenjiu необходимо продолжить экспансию на новых рынках с учетом местных традиций и предпочтений, что позволит удовлетворять ожидания новых клиентов».

 

Ли Сяофэй (Li Xiaofei), главный инженер Китайской ассоциации контроля качеств, подчеркнул, что Китай уже вступил в эпоху разработки продукции, воплощающей стремление к превосходству, а правительство КНР, организации в сфере контроля качества и предприятия-производители прилагают совместные усилия для достижения целей экономического развития по принципу «качество превыше всего». Fenjiu, как один из проверенных временем и излюбленных брендов китайских потребителей, может похвалиться высокой компетенцией и обширнейшим опытом в сфере контроля качества, что чрезвычайно важно для расширения присутствия китайской байцзю на мировых рынках. 

 

Китайско-российский диалог положил начало промо-кампании под названием 2018 Fenjiu Global Quality Tour. Глава правления компании рассказал о следующих этапах на пути к глобализации: производитель планирует инициировать значимые дискуссии и обмен знаниями в сфере контроля качества с компетентными российскими организациями и инсайдерами отрасли в стремлении к углубленному партнерству в вопросах политического климата, отраслевых стандартов, инвестиций и торговли.

 

Он также отметил, что несмотря на китайское происхождение инициативы «Один пояс, один путь», извлечь выгоду из этого начинания сможет весь мир. Fenjiu - китайский бренд, стремящийся к установлению глобального партнерства и созданию инноваций в отрасли алкогольных напитков посредством интеграции политических мер, стандартов и культурных принципов с целью предоставить миру возможность по достоинству оценить качество продуктов, сделанных в Китае, и познакомить его с приятным вкусом водки Fenjiu.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Cтэнли Хуан (Stanley Huang), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +86-139-0132-3984

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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