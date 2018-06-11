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Microsoft приобретет GitHub за 7,5 млрд. долл. США

Воскресенье, 10 Июня 2018 23:01
Microsoft приобретет GitHub за 7,5 млрд. долл. США Фото из открытых источников

РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 4 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Microsoft Corp. в понедельник сообщила о заключении соглашения о приобретении ведущей мировой платформы разработки ПО GitHub, с помощью которой свыше 28 млн. мировых девелоперов учатся, обмениваются знаниями и совместно создают будущее. Совместными усилиями компании предоставят разработчикам возможность достигать большего на каждом этапе жизненного цикла создания ПО, ускорят процесс корпоративного внедрения GitHub и откроют доступ к девелоперским инструментам и сервисам Microsoft более широкому кругу пользователей.

 

«Компания Microsoft во всей своей деятельности ориентируется на разработчиков. Объединяясь с GitHub, мы лишь подтверждаем свое стремление к девелоперской свободе, открытости и инновациям, - отметил главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), CEO, Microsoft. -  Мы осознаем всю ответственность перед разработческим сообществом, которую принимаем на себя этим соглашением, и намерены сделать все возможное, дабы предоставить девелоперам возможности создавать инновации и решать самые актуальные задачи, стоящие перед миром».

 

По условиям соглашения Microsoft приобретет GitHub за 7,5 млрд. долл. США в виде акций мирового гиганта. При условии соблюдения стандартных условий закрытия и успешного прохождения всех нормативных проверок сделку планируется завершить до конца этого года.

 

GitHub продолжит ориентироваться на разработческое сообщество и будет осуществлять независимую деятельность, предоставляя открытую платформу для сотрудничества девелоперов всех отраслей. Разработчики и дальше смогут использовать языки программирования, инструменты и предпочитаемые ими операционные системы для реализации своих проектов - и по-прежнему будут способны применять собственные коды к любой ОС, облаку или устройству.

 

Корпоративный вице-президент Microsoft Нат Фридман (Nat Friedman), основатель Xamarin и настоящий ветеран сферы открытых кодов, займет должность главного исполнительного директора GitHub. Текущий генеральный директор платформы Крис Ванстрат (Chris Wanstrath) станет техническим консультантом Microsoft и будет работать под началом исполнительного вице-президента Скотта Гатри (Scott Guthrie), специализируясь на стратегических инициативах в сфере программного обеспечения.

 

«Я чрезвычайно горжусь тем, что GitHub и нашим сообществом в целом удалось достичь за последнее десятилетие, и с нетерпением жду возможности увидеть, что же ждет нас в будущем. Перед сферой разработки ПО открывается блестящее будущее, и я очень рад объединить усилия с Microsoft, дабы воплотить наши мечты и ожидания в реальность, - отметил г-н Ванстрат. – Их ориентированность на нужды разработчиков идеально совпадает с нашим основным фокусом, а масштабы, инструменты и глобальное облако нашего партнера сыграют колоссальную роль в процессе превращения GitHub в еще более ценный ресурс для мировых девелоперов».

 

Сегодня каждая компания в той или иной степени становится разработчиком ПО, а девелоперы занимают центральное место в процессе цифровой трансформации; они стимулируют бизнес-процессы и функции в различных организациях - от клиентской поддержки и HR до маркетинга и ИТ. И решения, принимаемые этими разработчиками, с каждым днем будут приобретать все более важное значение для создания ценности и обеспечения роста каждой отрасли. GitHub служит истинным домом для современных девелоперов и является самой популярной в мире площадкой для реализации проектов на базе открытого кода и создания программных инноваций. С каждым днем платформа привлекает все больше разработчиков из практически каждой страны мира, представляющих свыше 1,5 млн. компаний сферы здравоохранения, промышленного производства, технологий, финансовых сервисов, розничной торговли и т.д.

 

Согласно планам Microsoft, после закрытия сделки финансовые показатели деятельности GitHub будут включены в состав отчетности сегмента Intelligent Cloud. Microsoft ожидает, что, при условии соблюдения запланированных сроков завершения, сделка буде включена в показатель операционного дохода в 2020 финансовом году (по критериям, не относящимся к ОПБУ) и приведет к минимальному разводнению прибыльности акций на уровне менее 1 процента в 2019 и 2020 финансовых годах (согласно критериям оценки, не относящимся к ОПБУ). В критериях, не относящихся к ОПБУ, не учитывается предполагаемое влияние корректировок учета по методу приобретения, а также расходы, связанные с интеграцией и совершением транзакции. Инкрементный обратный выкуп акций, выходящий за стандартные ежеквартальные объемы Microsoft, позволит компенсировать размер акционерных выплат, осуществляемых в течение шести месяцев после закрытия сделки. Microsoft направит часть акций из утвержденного на текущий период объема обратного выкупа в размере 30 млрд. долл. США на совершение данной сделки.  

 

Юридическим консультантом Microsoft по данной транзакции выступает Simpson Thacher & Bartlett LLP. Эксклюзивным финансовым консультантом GitHub является Morgan Stanley, а Fenwick & West LLP предоставляет платформе услуги юридических консультаций.

 

Телеконференция для представителей СМИ и аналитиков

 

Сатья Наделла, Нат Фридман, Крис Ванстрат и финансовый директор Microsoft Эми Хун примут участие в совместной телеконференции для представителей СМИ, которая состоится сегодня, 4 июня 2018 года, в 7.00 по тихоокеанскому времени/10.00 по восточному поясному времени и будет посвящена вопросам сделки. Для звонящих из-за рубежа конференция будет доступна по номеру +1 (201) 689-8023 (без пароля), участникам из США следует набирать номер (877) 407-0666 (без пароля). Одновременно будет проходить и веб-трансляция конференции по ссылке https://edge.media-server.com/m6/p/eudfciq3. Больше информации - на http://news.microsoft.com.

 

Дополнительные сведения будут обнародованы после завершения сделки.

 

О компании GitHub

 

GitHub - разработческая компания. Мы упрощаем разработчикам их профессиональные задачи, давая возможность работать вместе, решать сложные проблемы и создавать технологии, имеющие важнейшее значение для всего мира. Мы создаем объединенное сообщество, способное работать вместе - как отдельные его представители, так и в командах, - над созданием будущего отрасли программного обеспечения и внесением вклада в процветание нашего мира.

 

О компании Microsoft

 

Компания Microsoft (код Nasdaq «MSFT» @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организации на планете возможность достичь большего.

 

Прогностические заявления

 

Данный пресс-релиз содержит прогностические заявления, которыми являются любые прогнозы или заявления относительно будущих событий, основанные на текущих ожиданиях и предположениях, подверженных факторам риска и неопределенности. В число потенциальных рисков и факторов неопределенности входят, в частности, невозможность реализации финансовых и прочих преимуществ сделки с GitHub, в том числе по причине: неспособности компаний своевременно или в целом заключить данную сделку; любых ограничений или запретов, налагаемых органами власти; влияния сделки на разработческое сообщество GitHub и корпоративных клиентов платформы; ограниченного объема достижения предполагаемых финансовых показателей и целевого размера обратного выкупа акций; влияния управленческих и организационных изменений на деятельность GitHub; влияния на сотрудников GitHub и нашей способности удержать ключевой персонал; нашей эффективности в вопросах интеграции платформы GitHub в структуру деятельности Microsoft; а также нашей способности реализовывать расширенные стратегические и операционные цели.  Фактические результаты могут значительно отличаться от предусмотренных прогностическими заявлениями под влиянием описанных выше рисков, а также других факторов, описанных в наших отчетах Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам («SEC»), включая отчеты по форме 10-K и 10-Q. Прогностические заявления актуальны только на момент их обнародования. Мы предостерегаем читателей от излишнего доверия к прогностическим заявлениям, и компания Microsoft не несет никакой ответственности за обновление подобных заявлений в целях отражения фактических результатов или изменений в ожиданиях компании.

 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

 

 

 

Примечание для редакторов: Для получения дополнительной информации, пресс-релизов и прогнозов Microsoft посетите Новостной центр компании по адресу http://news.microsoft.com. Веб-ссылки, телефонные номера и должности являются верными на момент публикации пресс-релиза, но могут изменяться. По всем прочим вопросам журналисты и аналитики могут обращаться к Команде быстрого реагирования Microsoft или иным компетентным контактным лицам, данные которых представлены на http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts.

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Microsoft Media Relations, WE Communications, (425) 638-7777, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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