Воскресенье 10 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Ведущий тайский застройщик обнародовал стратегию «совместного создания центра жизни» на базе современных торговых комплексов мирового класса CentralWorld, CentralPhuket и Central i-City

Ведущий тайский застройщик обнародовал стратегию «совместного создания центра жизни» на базе современных торговых комплексов мирового класса CentralWorld, CentralPhuket и Central i-City

Воскресенье, 10 Июня 2018 15:29
Ведущий тайский застройщик обнародовал стратегию «совместного создания центра жизни» на базе современных торговых комплексов мирового класса CentralWorld, CentralPhuket и Central i-City Фото из открытых источников

БАНГКОК (BANGKOK), 4 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Крупнейший в Тайланде диверсифицированный застройщик, компания Central Pattana Plc (CPN) недавно обнародовала 5-летний план «совместного создания центра жизни». В основе стратегии лежит желание компании стать инициатором будущих тенденций в розничной отрасли, приспособиться к новым реалиям цифрового века, а также инвестировать около 3,1 млрд. долл. США и войти в пятерку ведущих диверсифицированных застройщиков мира. План охватывает пять крупных и новых проектов в Таиланде и за рубежом, включая реконструкцию CentralWorld, Central Phuket, Central i-City, CentralPlaza Ayutthaya и Central Village.

 

Президент и главный исполнительный директор CPN г-н Прича Эккунагул (Preecha Ekkunagul) отметил: «Единственный способ выжить в условиях охватившей весь мир цифровой революции - приспособиться к новым реалиям. CPN видит в этих изменениях не только вызов, но и возможность открыть новую главу в отрасли розничной торговли, что нам уже не раз доводилось делать за последние 38 лет. Наш план на ближайшие пять лет концентрируется на «совместном создании центра жизни». Мы хотим превратить торговые центры CPN в места, где каждый может почувствовать себя живущим на полную. Важными элементами этой «головоломки» являются наши бизнес-партнеры и арендаторы. Вместе с ними мы будем строить новый фундамент для коммерческого успеха и стабильного развития».

 

CPN планирует на протяжении следующих пяти инвестировать около 3,1 млрд. долл. США (100 млрд. батов) в реализацию внутренних и международных проектов с акцентом на пяти ключевых инициативах, отражающих концепцию «совместного создания центра жизни». В течение 2 лет предполагается завершить работы по 5 основным проектам, включая Central I-City - универсальный торговый комплекс, расположенный в чрезвычайно перспективном пригороде малазийского Куала-Лумпура. Этот колоссальный по своим размерам многофункциональный проект продвигается правительством Малайзии в рамках стратегии по превращению страны в туристическое направление мирового класса; реставрация CentralWorld - крупнейшего торгового центра международного уровня, открытие которого запланировано на ноябрь 2018 года; Central Phuket  - комплекс, который начнет работу в сентябре 2018 года, будет способен удовлетворить потребности в люксовом шоппинге и предоставит большой спектр уникальных возможностей для развлечений и отдыха, включая тематический 3D-парк «Tribhum -- the Mystery of Three Worlds» и крупнейший в Таиланде аквариум «Aquaria»; CentralPlaza Ayutthaya -- новый стильный шоппинг-молл в городе Аюттхая, входящем в список объектов мирового наследия, открытие которого запланировано на декабрь 2019 года, и Central Village, первый международный ритейл-аутлет в Таиланде.

 

План «совместного создания центра жизни» состоит из трех стратегий: 1) создание концептуальных направлений: строительство комплексов, способных удовлетворить предпочтения всех клиентов вне зависимости от стиля их жизни и категоризация продуктов и сервисов по направлениям; 2) создание цифровых платформ: обеспечение безупречного комфорта потребителям посредством предоставления персонализированных предложений в реальном времени, оптимизации опыта онлайн-взаимодействия для удобного и быстрого подключения клиентских мобильных устройств к сервисам шоппинг-центров и интеграции рыночных платформ совместными усилиями с Central JD в целях расширения каналов продаж; 3) создание партнерств: с коллегами по бизнесу - например, I-Berhad в целях реализации проекта ультраметрополиса I-City и IKEA для открытия магазина уникального формата в одном из крупнейших торговых центров Бангкока.

 

CPN является безусловным пионером отрасли розничной торговли Тайланда, задающим новые тренды в сфере шопинга, в числе которых - концепция «Lifestyle Experience», сделавшая «CentralWorld» торговым центром не только для шопинга. На сегодняшний день компания располагает 32 торговыми комплексами в Таиланде.

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в Департамент по связям с общественностью

Central Pattana Public Company Limited.

Г-жа Ватчарапорн Ритруангдей (Vatcharaporn Ritruangdej)

Тел. (66) 2-667-5555 доб. 4119

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/699662/Central_Pattana_Plc___Co_Creating_Center_of_Life.jpg

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
Главное за сутки
Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова…
Минобороны России меняет правила призыва на срочную службу Минобороны России меняет правила призыва на срочную службу Минобороны готовится изменить правила призыва на срочную службу. Уже осенью нынешнего года молодые люди, признанные ограниченно годными к ней, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Это особенно актуально для граждан, планирующих…
Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек В уральские больницы госпитализированы 64 человека из детского лагеря "Сосновый бор", сообщили в региональной прокуратуре. Из них 33 направлены в больницу Кушвы, 31 — в больницу Нижнего Тагила. Ранее сообщалось…

Читайте также
Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку Житель Австралии, который жил на уединенном острове вместе с ручным крокодилом и собакой, остался без собаки — рептилия, которую постоянно дразнило животное, все-таки расправилась с обидчиком. Тут стоит отметить, что…
Образование по-новому: Мальчикам разрешили ходить в школу в юбке Образование по-новому: Мальчикам разрешили ходить в школу в юбке Гендерно-нейтральная политика, которой с недавних пор придерживаются расположенные в Великобритании учебные заведения, иногда порождает довольно странные правила — сообщает таблоид The Daily Mail, опубликовавший историю о школе Edge Secondary School,…
Ученые узнали, какая страна загрязняет Землю сильнее всего Ученые узнали, какая страна загрязняет Землю сильнее всего Организация Объединенных Наций намерена добиваться запрета одноразовых пластиковых изделий, которые, как известно уже давно, представляют собой колоссальную угрозу для экологии. Самым главным загрязнителем планеты пластиковыми пакетами и другими одноразовыми изделиями…
Ученые обнаружили средство, которое поможет избавиться от бородавок Ученые обнаружили средство, которое поможет избавиться от бородавок Бороться с такими распространенными косметическими дефектами, как бородавки и папилломы, можно при помощи подручных средств — говорят специалисты, поделившиеся одним из действенных способов. "Бородавки, как и папилломы, обычно не создают…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Бизнес и производство
Кто заботится о своем будущем, тот инвестирует свои деньги в акции крупных компаний Кто заботится о своем будущем, тот инвестирует свои деньги в акции крупных компаний
Для многих из нас ценные бумаги и операции с ними кажутся неистово сложными вещами, разобраться с которыми могут только отъявленные бизнесмены. Но это далеко не так. С помощью акций можно достаточно эффективно и без особых усилий преумножить свои финансы. Акции компаний представляют собой ценные бумаги,…
Холодильные камеры Холодильные камеры
Пищевая отрасль в современных условиях просто не сможет обходиться без морозильных и холодильных объектов. На каждом предприятии требуется камера, чтобы охлаждать или морозить продукцию. Общепиты, склады, магазины всегда готовы предложить потребителям самые свежие, вкусные и красивые продукты потому, что они хранятся в соответствующих температурных условиях.…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.