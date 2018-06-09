GCL-SI в очередной раз удостоена звания лучшего производителя модулей по версии DNV GL, а ее испытательный центр получил аккредитацию TUV Nord

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ШАНХАЙ (SHANGHAI), 1 июня 2018 г. /PRNewswire/ --По итогам оценки, проведенной международным экспертом в области контроля качества и управления рисками, DNV GL, компания GCL System Integration (SZ: 002506) (GCL-SI) названа лучшим производителем солнечных модулей, обеспечивающим превосходную производительность и надежность продуктов. Кроме того, центр тестирования фотоэлектрических изделий GCL-SI получил аккредитацию TUV Nord, подтверждающую передовые характеристики созданной производителем системы контроля и тестирования качества. Не так давно компания GCL-SI успешно прошла сертификацию продукции на соответствие стандартам PVEL, а в 2017 году также была удостоена звания ведущего производителя модулей от DNV GL.

Глава правления компании г-н Шу Хуа (Shu Hua) отметил: «Для GCL-SI большая честь получить звание «Лучший производитель» от DNV GL, а также аккредитацию нашего центра тестирования от авторитетной международной организации TUV Nord. Наша компания стремится предоставлять клиентам исключительно высококачественные и надежные продукты на основе солнечной энергии. В будущем мы продолжим отдавать приоритет передовым проектно-конструкторским разработкам, а также строжайшему контролю качества в целях реализации нашей основной задачи - приносить «зеленую» энергию в жизнь людей по всему миру».

Центр тестирования фотоэлектрических изделий GCL-SI («Центр»), занимающий площадь в 3 000 м2, был учрежден в 2016 году в городе Чжанцзяган, где находится крупнейшая база компании по производству интегрированных модулей. Центр, оснащенный более чем 30 единицами испытательного оборудования, 20 портативными инструментами для сверхточных измерений, а также 50 малыми тестирующими устройствами, способен выполнять все протоколы испытаний, предписанные основными стандартами фотоэлектрической отрасли, включая новые редакции IEC 61215, IEC 61730 и UL 1703.

Имея статус аккредитованной CNAS лаборатории тестирования фотоэлектрических изделий, Центр проводит испытания по 55 одобренным параметрам, тем самым представляя собой самый универсальный тестовый комплекс среди всех фотоэлектрических лабораторий. Экспериментальные лаборатории GCL-SI будут способны собственными силами выполнять сертификационные испытания фотоэлектрических изделий IEC, что позволит повысить эффективность тестирования, сократить расходы и уменьшить продолжительность цикла сертификации.

Высокоэффективная, непрерывная деятельность GCL-SI в сфере НИОКР позволила компании создать экосистему продуктов с оптимальными эксплуатационными характеристиками и комплексным технологическим оснащением. Кроме того, производитель также получил возможность разработать портфель моно- и мультипродуктов, позволивший компании значительно нарастить долю своего присутствия на рынке.

На сегодняшний день, GCL-SI способна производить модули общей мощностью 6 ГВт. Компания также анонсировала выпуск четырех новых серий моно- и мультпродуктов с эффективностью на уровне 300 Вт+. Среди них - поликристаллический модуль МВВ с однослойным стеклом, демонстрирующий генерирующую мощность в массовом производстве на уровне 305 Вт, что делает его самым эффективным серийным модулем в мире. Мощность нового монокристаллического модуля компании достигает 315 Вт, что на 10 Вт выше по сравнению с аналогами, включенными в китайскую программу «Front Runner».

О компании GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (код SZ: (002506) (GCL-SI) входит в состав GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI разрабатывает и производит комплексные, суперсовременные интегрированные энергетические системы и стремится завоевать статус мирового лидера в сфере солнечной энергетики.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/699032/GCL_SI_receiving_award_from_DNV_GL.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/699033/GCL_SI_accredited_by_TUV_Nord.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чжан Нин (Zhang Ning), +86-512-68532729, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.