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Brand Embassy и Algotech объявили о начале партнерства в странах Центральной и Восточной Европы

Суббота, 09 Июня 2018 14:09
Brand Embassy и Algotech объявили о начале партнерства в странах Центральной и Восточной Европы Фото из открытых источников

ПРАГА (PRAGUE), 31 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Пражская фирма Brand Embassy, специализирующаяся на разработке технологий в сфере обслуживания клиентов, рада сообщить о заключении нового партнерского соглашения с Algotech - ведущим системным оператором, осуществляющим свою деятельность в Сербии, Черногории, Венгрии, Польше, Чехии и Словакии.

 

За год своей рекордной экспансии Brand Embassy открыла новые коммерческие представительства в Аргентине и Мексике, а также подписала партнерское соглашение с американской компанией Nice InContact. И сегодня чешская фирма укрепляет свои позиции на домашнем рынке посредством сотрудничества с Algotech - платиновым партнером Cisco и Avaya.

 

«На протяжении последних шести лет нам посчастливилось работать с ведущими телекоммуникационными компаниями, банками и ритейлерами Центральной и Восточной Европы, - отметил Вит Хорки (Vit Horky), соучредитель и главный исполнительный директор Brand Embassy. -

 

Однако пользователи цифровых услуг ожидают безупречного качества сервиса вне зависимости от канала. Поэтому мы инициируем сотрудничество с ведущим системным интегратором, что позволит нам предоставлять своим клиентам гибкие и эмпатические решения».

 

По словам генерального директора Algotech Serbia Драгана Гаджича (Dragan Gajić), «Brand Embassy - партнер, располагающий передовыми бизнес-решениями в сфере клиентской поддержки. Эта компания предоставляет пользователям исключительный уровень сервиса. Наше сотрудничество обеспечит портфелю предложений Algotech дополнительную конкурентоспособность на динамичном рынке многоканального обслуживания клиентов». 

 

О компании Brand Embassy

Brand Embassy - облачная платформа клиентского обслуживания, предоставляющая интегрированные сервисы взаимодействия в социальных сетях, обмена мгновенными сообщениями, живого чата и чат-ботов на базе ИИ. Решения Brand Embassy обеспечивают клиентскую удовлетворенность на уровне 95% и начиная с 2015 года неизменно возглавляют рейтинги пользовательских предпочтений на ТrustRadius. Клиенты Brand Embassy отмечают:

 

61% коэффициент конверсии продаж 

70% сокращение времени на решение возникающих проблем 

300% расширение масштабов деятельности без необходимости в привлечении дополнительных сотрудников

 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.brandembassy.com.

 

О компании Algotech

 

Algotech - крупная многонациональная европейская корпорация, специализирующаяся на разработке и внедрении интегрированных коммуникационных систем на базе самых современных технологий и решений. За последние 25 лет Algotech превратилась в одного из крупнейших системных интеграторов в регионе. Ключевым фактором успеха предприятия является сотрудничество с всемирно известными компаниями (Avaya, Cisco, Microsoft и др.) Algotech удалось обеспечить себе ведущую роль в данной отрасли, благодаря исключительной надежности и качеству решений и сервисов, внедряемых при поддержке многочисленной команды экспертов, а также за счет их способности точно предугадывать рыночные тенденции.

 

Контактная информация

Контактная информация Brand Embassy по вопросам PR/взаимодействия со СМИ:

Вит Хорки (Vit Horky)

Соучредитель и главный исполнительный директор

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Контактная информация Algotech по вопросам PR/взаимодействия со СМИ:

Иванна Домазет (Ivana Domazet)

Маркетинговый директор

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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