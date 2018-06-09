Silver Mercury 2018 подводит итоги: обсуждение трендов и знакомство с авторами лучших маркетинговых кейсов

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В Москве завершился фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury 2018. Гости дискуссионных панелей познакомились с основными трендами в индустрии, а авторы наиболее успешных кейсов удостоились заслуженных наград в рамках конкурсной программы.

Фестиваль Silver Mercury – одно из крупнейших событий в мире российского маркетинга. В этом году он состоялся в 18-й раз и проходил под девизом «Искусство маркетинга. Пространство возможностей», отражающим главную тему мероприятия – связь искусства и маркетинга. Программа Silver Mercury, по традиции, была поделена на две части – дискуссионную и конкурсную. Подготовка к реализации обоих блоков осуществлялась при активной поддержке официальных партнеров события, в числе которых ведущее отраслевое издание Sostav.ru, агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, лидер в сфере новых медиа группа компаний Rambler&Co и другие.

В этом году в качестве партнера фестивальной программы выступил эксперт в организации масштабных городских событий – компания Bright People, пионер в интеграции визуальных перформансов и театрального контента в семейные фестивали. В рамках их секций на Silver Mercury собрались основатели крупнейших и самых ярких фестивалей страны – Пикника Афиши, Bosco Fresh Festival, Ahmad Tea Festival, VK Fest, Сколково, Усадьбы Jazz – которые обсуждали будущее российских фестивалей и их влияние на культурную политику столицы.

В течение двух дней – 6 и 7 июня – в кинотеатре «Горизонт» проходили дискуссии, затрагивающие основные тенденции в сфере рекламы и маркетинга. Вместе с гостями Silver Mercury приглашенные эксперты обсудили особенности развития фестивальной культуры в России, значимость использования digital- и event-инструментов в продвижении бренда и роль искусства в маркетинге. Также затрагивались вопросы социальной ответственности в индустрии и секреты успешного ведения бизнеса. В качестве спикеров выступили топ-менеджеры крупнейших организаций, представители сферы искусства, digital- и event-маркетинга.

Кроме того, состоялись Церемонии награждения призеров премии Silver Mercury – первый день был посвящен участникам блока «Стратегия и эффективность», а второй – конкурсантам блока «Креатив и реализация». В общей сложности было вручено 189 наград в 42 номинациях. Помимо этого, один проект – «Верстовой столб Шаверма-Шаурма», реализованный агентством Granat communications для компании Dostaевский, – удостоился гран-при этого года. Также два кейса получили специальные призы: павильон "Умный город" на ВДНХ от ООО "Дас Верк РУС" стал лучшей инновационной кампанией, выполненной для государственной организации, а агентство OMD Media Direction с работой «Как умные технологии повысили эффективность оффлайн медиа» был отмечен компанией MAER GROUP.

По числу полученных наград вторым после Granat communications стало агентство Mosaic – они удостоились признания 13 раз, при этом в некоторых номинациях высшую оценку получили сразу несколько их кейсов. Также впечатляющих успехов достигли ARK CONNECT и e:mg – их работы назывались со сцены по 5 раз, и брендинговое агентство Depot WPF и RCG с четырьмя призовыми местами.