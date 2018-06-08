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Оргкомитет предстоящей 22-й Китайской международной выставки осветительного оборудования и технологий начинает предварительную регистрацию участников

Пятница, 08 Июня 2018 21:16
Оргкомитет предстоящей 22-й Китайской международной выставки осветительного оборудования и технологий начинает предварительную регистрацию участников Фото из открытых источников

ЧЖУНШАНЬ (ZHONGSHAN), Китай, 1 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- 22-я Китайская международная выставка осветительного оборудования и технологий (Сhina (Guzhen) International Lighting Fair) («GILF» или «Выставка») (осенняя сессия) будет проходить параллельно Гучжэньской выставке производства, снабжения и обслуживания осветительной индустрии- 2018 (Guzhen Lighting Manufacturing, Supply & Services Expo) (Гучжэньская производственная выставка) на территории выставочного комплекса Guzhen Convention & Exhibition Center в китайском Чжуншане с 22 по 26 октября 2018 года. Используя преимущества точного позиционирования отрасли осветительного оборудования и полагаясь на промышленный потенциал Гучжэня, эти два мероприятия представят своим гостям и участникам чрезвычайно рентабельные решения для всех этапов отраслевой цепочки, тем самым создавая стабильную платформу для производителей, объединяя все сегменты отрасли и задавая общий тон индустрии освещения.

 

Источник осветительного оборудования для 6 миллиардов людей по всему миру

 

Являясь первоклассной площадкой для предприятий сектора и ориентируясь в первую очередь на международный рынок (как и на внутренний китайский рынок), выставка GILF привлекает покупателей из Поднебесной и других уголков земного шара своими рентабельными продуктами, предоставляя производителям платформу для прямого обмена с заказчиками и дистрибьюторами.

 

Предстоящая сессия мероприятия по-прежнему будет проходить на территории семи вспомогательных площадок, включая China Lighting Plaza, Star Alliance Global Brand Lighting Center, Besun Lighting Plaza, Lighting Era Center, Lihe Lighting Expo Center, Huayu Plaza и China International Streetlight City. Выставка соберет вместе почти 2 000 экспонентов, которые представят свою продукцию на площади в более чем 1 500 000 м2. Кроме специальных форумов для экспертов отрасли в рамках выставки состоится и Международный гучжэньский фестиваль света-2018, который погрузит гостей мероприятия в сверкающее очарование световых эффектов.

 

Главным входом на выставку будет по-прежнему служить боковой вход в Зал А, соединяющий Залы А, В и С в направлении с севера на юг. Для удобства посетителей территория выставки будет разделена на специализированные зоны: светотехники и дизайна, декоративного освещения, бытовых осветительных приборов, электрической и электронной продукции, коммерческого осветительного оборудования, наружного освещения, оборудования и техники, аксессуаров и компонентов для осветительных приборов, а также сектор бизнес-сервисов. Экспозиция товаров и решений в этих зонах охватывает все сегменты отрасли и превращает выставку в диверсифицированную платформу.

 

Весенняя сессия мероприятия, привлекшая 290 000 гостей из 91 страны мира, стала настоящим международным фестивалем света при участии ведущих профессионалов и брендов рынка осветительной техники.

 

Интеграция с концепцией «Интернет +» создает постоянную онлайн-экспозицию

 

22-я сессия GILF открывает новую эпоху «Интернета +», интегрируя возможности Интернета, реальной транспортной сети, дополнительных сервисов от организаторов, электронных публикаций, системы платежей WeChat Payment и т.д. В результате организаторы мероприятия предоставляют покупателям и экспонентам интегрированные сервисы для продвижения продукции, обмена информацией и обсуждения актуальных вопросов отрасли. Благодаря такому подходу, посетители выставки получают исчерпывающую информацию о ходе мероприятия, участвующих экспонентах и их продуктах, на основании которой могут разрабатывать собственные маршруты и планы посещения. Кроме того, дабы обеспечить покупателям дополнительное удобство при поиске необходимых продуктов, оргкомитет выставки опубликовал каталоги экспонентов на официальном сайте и на странице мероприятия в WeChat.

 

Популярная система предварительной регистрации

 

Процесс предварительной регистрации для участников выставке уже открыт. Заполнив форму на официальной странице GILF в WeChat или на сайте www.denggle.com , все желающие смогут входить на территорию выставки по VIP-коридору с помощью номера своего мобильного телефона.

 

Процедура предварительной регистрации позволяет экономить на оплате регистрационного сбора в размере 100 юаней, получать VIP-сервисы, получать электронные рассылки с новостями и извещениями от организаторов мероприятия, пользоваться сервисами визовой поддержки, бронирования отелей, EDM и т.д. Кроме того, посетители, зарегистрировавшиеся до 30 июня 2018 года, смогут принять участие в розыгрыше планшетного компьютера и других ценных призов.

 

The Upcoming 22nd China (Guzhen) International Lighting Fair Will Be Held with Pre-registration System

Одним словом:

 

Пять дней, две выставки, восемь площадок, свыше 2 000 экспонентов, около 100 форумов привлекают в Гучжэнь миллионы гостей. Гучжэньская выставка осветительного оборудования и технологий ждет вас в гости в этом октябре!

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/698378/Pre_registration.jpg 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/698379/Guzhen_Lighting_Fair.jpg 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/698380/Lighting_Fair.jpg 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/698381/International_Lighting_Fair.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кармен Ву (Karmen Wu), +86-760-22353188  

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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