6 уникальных аттракционов и музеев открывает в Ростове-на-Дону лидер рынка развлечений корпорация Big Funny

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9 июня в 15.00 по адресу ул. Пушкинская, д.181 в Ростове-на-Дону откроется сразу 6 грандиозных аттракционов от корпорации развлечений BigFunny.

BigFunny - самая нестандартная сеть развлекательных музеев, выставок и аттракционов в мире, абсолютный лидер на рынке развлечений России. 96 популярных проектов корпорации успешно работают в Лос-Анджелесе, Барселоне, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах.

В Ростове-на-Дону BigFunny открывает аттракционы, особенно полюбившиеся зрителям в разных частях света:

«Лабиринт страха» - паутина хитроумных коридоров и ловушек в мрачном подземелье. Все, чего вы боитесь до дрожи, здесь оживает!

«Зеркальный лабиринт» - царство световых иллюзий и бесконечных пространств. Почувствуйте себя Алисой в Зазеркалье!

Аттракцион-антистресс «Бей посуду» - самый звонкий и полезный аттракцион в мире. Не копите негатив в себе, это вредно - лучше расколошматьте десяток-другой тарелок!

Аттракцион-адреналин «Побег из тюрьмы» - реально ли сбежать из тюрьмы строгого режима? Атмосфера Шоушенка и "Крестов" , миллион опасных ловушек. Испытайте себя на прочность!

Самый большой Сухой Бассейн с шариками для детей и взрослых - чтобы оторваться по полной в нашем бассейне, не обязательно уметь плавать!

Аттракцион «Дом великана» - исследуйте жилище исполина, где предметы не просто большие, а гигантские! Великаны существуют, убедитесь в этом сами!

Все экспонаты музеев и выставок BigFunny можно и нужно трогать, изучать, фотографировать. Строгие музейные правила и запреты отменяются - смейтесь, удивляйтесь, делайте прикольные селфи, делитесь впечатлениями с друзьями. Развлекательные музеи и аттракционы Big Funny созданы, чтобы вы улыбались!