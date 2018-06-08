Компания trade.io объявляет о беспрецедентно крупной airdrop-кампании для держателей токенов TIO

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ЛУГАНО, Швейцария, June 1, 2018/PRNewswire/ -- Компания trade.io [https://airdrops.trade.io ] объявила о планирующейся беспрецедентно крупной airdrop кампании, которая обогатит кошельки существующих держателей токенов Trade Token (TIO) сотнями потенциально различных альткоинов.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698450/trade_io_airdrop.jpg )

В рамках данной кампании все держатели TIO автоматически получают право на получение альткоинов от потенциально высокоприбыльных ICO. Все допущенные к участию ICO пройдут тщательный отбор, проводимый опытной командой консультантов trade.io, специализирующейся на AML-процессах, которые оценят техническую жизнеспособность и прогнозируемый жизненный цикл проектов, и отберут только те проекты, которые покажут высокий потенциал.

Компания trade.io намеревается размещать до 2 миллионов токенов (в некоторых случаях и больше) на каждый прошедший проверку ICO исключительно для своих держателей TIO и для членов своего сообщества. Список клиентов, которые уже прошли строгий отборочный процесс trade.io и получили право на распространение своих альткоинов через сети trade.io, включает: TV-TWO, ICO Watchdog, INGOT Coin, DarcMatter, ZeroEdge. Еще 50 ICO находятся в стадии переговоров с консультантами trade.io ICO на предмет возможного участия. Речь идет о 100 миллионах коинов, потенциально доступных для распространения посредством airdrop-кампании для держателей TIO в течение следующих нескольких месяцев.

Как устроена система airdrop*?:

1) Члены сообщества, которые присоединятся к телеграмм-каналам trade.io или телеграмм-каналам ICO клиентов, автоматически и бесплатно получат фиксированный процент токенов.

2) Существующие держатели TIO, которые будут принимать активное участие в ICO клиентов на платформе trade.io и готовящемся к запуску специализированном airdrop-сайте, смогут претендовать на значительное дополнительное вознаграждение в виде альткоинов. Максимальная сумма распределения призового фонда составит 100 000 долларов США.

3) На момент начала кампании trade.io сделает срез всех кошельков держателей TIO - и все держатели более 2 500 TIO токенов смогут претендовать на дополнительное airdrop-вознаграждение. Такой процесс будет применяться ко всем ICO, запущенным на платформе trade.io.

4) Держатели TIO, которые примут участие в ICO посредством trade.io, также смогут претендовать на дополнительные бонусы сверх предложения ICO.

Чтобы зарегистрироваться и оставаться в курсе предстоящих airdrop-кампаний, посетите

сайт https://airdrops.trade.io

Генеральный директор trade.io Джим Прайслер (Jim Preissler) так прокомментировал предстоящую кампанию: "Мы находимся в постоянном поиске новых способов предложить дополнительную ценность нашим держателям TIO и членам нашего сообщества. Мы считаем, что длительная airdrop-кампания такого масштаба – это отличный способ поблагодарить членов нашего сообщества за их лояльность, и при этом помочь новым потенциально высокоприбыльным ICO получить доступ к членам нашего высокоинформированного и амбициозного сообщества."

Главная цель компании заключается в постоянном привлечении качественных ICO с высоким потенциалом, что позволит обеспечить бесперебойный поток многообещающих альткоинов держателям TIO. Эта кампания позволит любому держателю TIO токенов автоматически получить высококачественные коины. Это позволит держателям TIO разнообразить и расширить размер своего портфеля.

Далее он сказал: "Эта airdrop-кампания является беспроигрышным вариантом для всех участников. Альткоины принимающих участие в кампании ICO также будут добавлены в наш пул ликвидности, что в свою очередь обогатит всех участников."

Токены Trade Token в настоящее время можно приобрести у: OKEX [https://www.okex.com], Bancor [https://gate.io ], GateIO [https://gate.io ], TIDEX [https://tidex.com/exchange/tio/eth ], KuCOIN [https://www.bancor.network/discover ], HitBTC [https://hitbtc.com ], IDEX [https://idex.market ]. Обмен на trade.io планируется к запуску в течение следующих нескольких недель.

*Точный размер процентов и/или применимые к airdrop-кампании условия и положения будут опубликованы компанией после окончательного запуска кампании. Все официальные заявления будут сделаны на нашем официальном телеграмм-канале https://t.me/TradeToken

О проекте trade.io

trade.io - это финансовый институт нового поколения, базирующийся на технологии блокчейн и гарантирующий абсолютную прозрачность и безопасность своим пользователям посредством своего передового продукта trade.io, а также своих широко востребованных консалтинговых услуг для ICO [https://trade.io/ico-services?lang=en ] и программе Angel Investment [https://angels.trade.io ]. Платформа trade.io успешно завершила свое первичное предложение ICO в январе 2018 года и собрала более 31 миллиона долларов США, благодаря своим преданным участникам и членам сообщества, которые стремятся добиться большей прозрачности на финансовых рынках.

Узнать больше: https://trade.io

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/698450/trade_io_airdrop.jpg

http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg

Source:

trade.io

Helen Astaniou (Хелен Астаниу), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 0041435081834