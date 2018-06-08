Представители NW Bio представят предварительные результаты 3-й фазы клинических испытаний в ходе презентации на ASCO

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БЕТЕСДА (BETHESDA), Мэриленд, 31 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Northwest Biotherapeutics (код OTCQB: NWBO) (NW Bio) - биотехнологическое предприятие, специализирующееся на разработке персонализированной иммунной терапии DCVax® для плотных раковых опухолей, - сегодня сообщила, что в воскресенье, 3 июня, в 16:15 по центральному времени, в секторе Industry Expert Theater выставочного зала конференции ASCO, которая будет проходить на территории комплекса McCormick Place Convention Center в Чикаго, технический директор NW Bio д-р Марникс Бош (Marnix L. Bosch) обсудит с экспертами отрасли обнародованные 29 мая промежуточные результаты 3-й фазы клинических испытаний эффективности DCVax®-L в лечении недавно диагностированной глиобластомы мозга.

Кроме того, если позволит время, специально приглашенные врачи и пациенты, поборовшие заболевание, расскажут о своем опыте использования DCVax-L.

Компания планирует организовать веб-трансляцию презентации д-ра Боша. Подробная информация будет обнародована на веб-сайте Компании (www.nwbio.com) в разделе «Недавние презентации». Предполагается, что веб-трансляция будет доступна для повторного просмотра после окончания презентации на веб-сайте компании. Планируемое мероприятие не является официальной презентацией в рамках Ежегодной встречи ASCO-2018. Оно не спонсируется, не поддерживается и не аккредитовано ASCO или фондом Conquer Cancer Foundation. Не аккредитовано CME.

О компании Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics - биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке персонализированных и недорогих средств иммунотерапии, предназначенных для более эффективного лечения раковых заболеваний без токсичного эффекта химиотерапии в Северной Америке и Европе. Компания располагает широкой технологической платформой для вакцин DCVax® на базе дендритных клеток. На сегодняшний день ведущей программой для предприятия является 3-я фаза клинических испытаний эффективности продукта в лечении недавно диагностированной мультиформной глиобластомы (GBM). Испытания проводятся с участием 331 пациента. GBM является самой агрессивной и летальной формой рака головного мозга и представляет собой «орфанное заболевание». Компания также проводит клинические испытания фазы I/II c использованием продукта DCVax-Direct, ориентированного на лечение всех видов неоперабельных плотных раковых опухолей. Фаза I данного исследования с участием 40 пациентов уже подошла к концу, и компания готовится к следующему этапу. Ранее предприятие совместно с Университетом Пенсильвании успешно провело испытания фазы I/II с использованием DCVax-L для лечения метастатического рака яичников.

Заявление об ограничении ответственности

Содержащиеся в данном пресс-релизе заявления, не являющиеся историческими фактами, в том числе относящиеся к будущей эффективности лечения пациентов с использованием DCVsx, а также к будущим клиническим испытаниям, являются прогностическими в пределах определения, предусмотренного Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Прогностические заявления характеризуются применением таких слов, как «ожидать», «полагать», «намереваться», «планировать», «продолжать», «прогнозировать» и других аналогичных выражений. Фактические результаты могут значительно отличаться от описанных в прогностических заявлениях. В частности, к числу важных факторов, способных привести к значительному отличию фактических результатов от прогнозируемых, относятся риски, связанные со способностью компании своевременно завершить клинические испытания, неопределенность относительно процесса клинических испытаний, своевременного выполнения обязательств третьими сторонами, а также риски связанные с недоказанной безопасностью и эффективностью продуктов компании, ее способностью привлекать дополнительные капиталы, и другие риски, перечисленные в документации, подаваемой предприятием Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (SEC). Дополнительную информацию об упомянутых факторах риска, способных повлиять на результаты деятельности компании, можно найти в документах, предоставляемых SEC. И, наконец, нельзя отрицать возможность существования других факторов, не упомянутых выше и не включенных в отчеты компании, но также способных приводить к значительному отличию фактических результатов от прогнозируемых такими заявлениями. Мы предостерегаем читателей от чрезмерного доверия к прогностическим заявлениям. Компания не несет ответственности за пересмотр или обновление прогностических заявлений по результатам получения новой информации или возникновения новых обстоятельств, за исключением случаев, когда подобная ответственность предусматривается законодательством в сфере ценных бумаг.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лес Голдман (Les Goldman), +1-202-841-7909, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.