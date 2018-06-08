Пятница 08 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Представители NW Bio представят предварительные результаты 3-й фазы клинических испытаний в ходе презентации на ASCO

Представители NW Bio представят предварительные результаты 3-й фазы клинических испытаний в ходе презентации на ASCO

Пятница, 08 Июня 2018 11:41
Представители NW Bio представят предварительные результаты 3-й фазы клинических испытаний в ходе презентации на ASCO Фото из открытых источников

БЕТЕСДА (BETHESDA), Мэриленд, 31 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Northwest Biotherapeutics (код OTCQB: NWBO) (NW Bio) - биотехнологическое предприятие, специализирующееся на разработке персонализированной иммунной терапии DCVax® для плотных раковых опухолей, - сегодня сообщила, что в воскресенье, 3 июня, в 16:15 по центральному времени, в секторе Industry Expert Theater выставочного зала конференции ASCO, которая будет проходить на территории комплекса McCormick Place Convention Center в Чикаго, технический директор NW Bio д-р Марникс Бош (Marnix L. Bosch) обсудит с экспертами отрасли обнародованные 29 мая промежуточные результаты 3-й фазы клинических испытаний эффективности DCVax®-L в лечении недавно диагностированной глиобластомы мозга. 

 

Кроме того, если позволит время, специально приглашенные врачи и пациенты, поборовшие заболевание, расскажут о своем опыте использования DCVax-L.

 

Компания планирует организовать веб-трансляцию презентации д-ра Боша.  Подробная информация будет обнародована на веб-сайте Компании (www.nwbio.com) в разделе «Недавние презентации».  Предполагается, что веб-трансляция будет доступна для повторного просмотра после окончания презентации на веб-сайте компании. Планируемое мероприятие не является официальной презентацией в рамках Ежегодной встречи ASCO-2018. Оно не спонсируется, не поддерживается и не аккредитовано ASCO или фондом Conquer Cancer Foundation. Не аккредитовано CME.

 

О компании Northwest Biotherapeutics

 

Northwest Biotherapeutics - биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке персонализированных и недорогих средств иммунотерапии, предназначенных для более эффективного лечения раковых заболеваний без токсичного эффекта химиотерапии в Северной Америке и Европе.   Компания располагает широкой технологической платформой для вакцин DCVax® на базе дендритных клеток.  На сегодняшний день ведущей программой для предприятия является 3-я фаза клинических испытаний эффективности продукта в лечении недавно диагностированной мультиформной глиобластомы (GBM). Испытания проводятся с участием 331 пациента.  GBM является самой агрессивной и летальной формой рака головного мозга и представляет собой «орфанное заболевание». Компания также проводит клинические испытания фазы I/II c использованием продукта DCVax-Direct, ориентированного на лечение всех видов неоперабельных плотных раковых опухолей.  Фаза I данного исследования с участием 40 пациентов уже подошла к концу, и компания готовится к следующему этапу. Ранее предприятие совместно с Университетом Пенсильвании успешно провело испытания фазы I/II с использованием DCVax-L для лечения метастатического рака яичников.

 

Заявление об ограничении ответственности

 

Содержащиеся в данном пресс-релизе заявления, не являющиеся историческими фактами, в том числе относящиеся к будущей эффективности лечения пациентов с использованием DCVsx, а также к будущим клиническим испытаниям, являются прогностическими в пределах определения, предусмотренного Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года.  Прогностические заявления характеризуются применением таких слов, как «ожидать», «полагать», «намереваться», «планировать», «продолжать», «прогнозировать» и других аналогичных выражений.  Фактические результаты могут значительно отличаться от описанных в прогностических заявлениях.  В частности, к числу важных факторов, способных привести к значительному отличию фактических результатов от прогнозируемых, относятся риски, связанные со способностью компании своевременно завершить клинические испытания, неопределенность относительно процесса клинических испытаний, своевременного выполнения обязательств третьими сторонами, а также риски связанные с недоказанной безопасностью и эффективностью продуктов компании, ее способностью привлекать дополнительные капиталы, и другие риски, перечисленные в документации, подаваемой предприятием Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (SEC).  Дополнительную информацию об упомянутых факторах риска, способных повлиять на результаты деятельности компании, можно найти в документах, предоставляемых SEC.  И, наконец, нельзя отрицать возможность существования других факторов, не упомянутых выше и не включенных в отчеты компании, но также способных приводить к значительному отличию фактических результатов от прогнозируемых такими заявлениями.  Мы предостерегаем читателей от чрезмерного доверия к прогностическим заявлениям.  Компания не несет ответственности за пересмотр или обновление прогностических заявлений по результатам получения новой информации или возникновения новых обстоятельств, за исключением случаев, когда подобная ответственность предусматривается законодательством в сфере ценных бумаг.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лес Голдман (Les Goldman), +1-202-841-7909, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
Главное за сутки
Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Белого Дома. Отмечается, что встреча, тем не менее,…
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой В Киеве заявили о потере контроля над Одессой Депутаты Верховной Рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой принять меры из-за потери контроля в Одессе. Об этом у себя в Facebook рассказал парламентарий…
G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа. Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, сообщает …

Читайте также
Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку Житель Австралии, который жил на уединенном острове вместе с ручным крокодилом и собакой, остался без собаки — рептилия, которую постоянно дразнило животное, все-таки расправилась с обидчиком. Тут стоит отметить, что…
Образование по-новому: Мальчикам разрешили ходить в школу в юбке Образование по-новому: Мальчикам разрешили ходить в школу в юбке Гендерно-нейтральная политика, которой с недавних пор придерживаются расположенные в Великобритании учебные заведения, иногда порождает довольно странные правила — сообщает таблоид The Daily Mail, опубликовавший историю о школе Edge Secondary School,…
Ученые узнали, какая страна загрязняет Землю сильнее всего Ученые узнали, какая страна загрязняет Землю сильнее всего Организация Объединенных Наций намерена добиваться запрета одноразовых пластиковых изделий, которые, как известно уже давно, представляют собой колоссальную угрозу для экологии. Самым главным загрязнителем планеты пластиковыми пакетами и другими одноразовыми изделиями…
Ученые обнаружили средство, которое поможет избавиться от бородавок Ученые обнаружили средство, которое поможет избавиться от бородавок Бороться с такими распространенными косметическими дефектами, как бородавки и папилломы, можно при помощи подручных средств — говорят специалисты, поделившиеся одним из действенных способов. "Бородавки, как и папилломы, обычно не создают…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Бизнес и производство
Холодильные камеры Холодильные камеры
Пищевая отрасль в современных условиях просто не сможет обходиться без морозильных и холодильных объектов. На каждом предприятии требуется камера, чтобы охлаждать или морозить продукцию. Общепиты, склады, магазины всегда готовы предложить потребителям самые свежие, вкусные и красивые продукты потому, что они хранятся в соответствующих температурных условиях.…
ИБП для воздушного транспорта ИБП для воздушного транспорта
На сегодняшний день транспортное сообщение с помощью авиаперелетов очень развитая и перспективная отрасль, в которой активно осуществляется пассажиропоток, а также грузоперевозки разного масштаба и назначения. Благополучие данного процесса станет невозможным без использования современного компьютерного оборудования, отлаженных систем диспетчерской связи, навигации, а также исправной и непрерывной…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.