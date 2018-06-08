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Сеть «Папа Джонс» празднует победу Александра Овечкина в Кубке Стэнли: любая пицца за 50% цены

Пятница, 08 Июня 2018 11:25
Сеть «Папа Джонс» празднует победу Александра Овечкина в Кубке Стэнли: любая пицца за 50% цены Фото из открытых источников

Российский прославленный хоккеист Александр Овечкин несколько часов назад завоевал Кубок Стэнли – главную награду НХЛ. Титул победителя Александр получил в качестве капитана и главного игрока команды «Вашингтон Кэпиталз». Подробнее - в материале Planet Today.

 

Поклонники «столичных», красивого хоккея и таланта Александра ликуют и уже начинают отмечать. Праздничное настроение царит и в сети пиццерий «Папа Джонс», со-инвестором и официальным лицом которой является спортсмен. В честь победы Александра компания запускает беспрецедентную акцию: меню за полцены для всех!

 

Весь день 8 июня купить пиццу и другие блюда «Папа Джонс» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде можно со скидкой 50% по промокоду OVILEGEND. Он действует и на заказ в ресторанах, и на доставку, оформить которую можно через мобильное приложение или сайт papajohns.ru. Минимальная сумма чека со скидкой – 600 рублей. Да будет пицца и праздник спорта для всех!

 

«Я восхищаюсь мужеством и профессионализмом Александра: для меня – и для многих поклонников спорта – он хоккеист №1 в мире. Поэтому я был счастлив и горд, когда в прошлом году Александр присоединился к команде «Папа Джонс» и стал нашим партнером. Нас объединяет страсть к делу, которым мы занимаемся – будь то выход на лед или выпекание свежей пиццы из лучших ингредиентов. Я уже позвонил Александру и поздравил его с победой, хочу поздравить и всех его поклонников, а также всех клиентов сети «Папа Джонс»: давайте отпразднуем эту победу вместе вкусной пиццей», – прокомментировал акцию Кристофер Уинн, владелец сети «Папа Джонс» в России, СНГ и Центральной Европе. 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости пицца
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