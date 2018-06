Роджер Ходжсон - автор и исполнитель величайших хитов Supertramp, - отправляется в мировое турне-2018 Breakfast In America

Фото из открытых источников

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 31 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Роджер Ходжсон, автор и исполнитель мегахитов Supertramp, уже успевших стать классикой рока, отправляется в мировое турне, которое стартует 12 июня в Австрии. Билеты на предстоящие концерты распродаются в считанные дни: бессмертные хиты в чарующем исполнении Роджера заставляют поклонников год за годом возвращаться на представления знаменитого рокера.

Неизменная популярность таких композиций Ходжсона, как «Give a Little Bit», «The Logical Song», «Dreamer», «Take the Long Way Home», «Breakfast in America», «It's Raining Again», «School», «Hide in Your Shell», «Fool's Overture», «Had a Dream» и «In Jeopardy» сохраняется из поколения в поколение, обеспечивая очередному турне музыканта блестящий успех.

Почти пять десятилетий назад Роджер Ходжсон вместе с единомышленниками основал свою легендарную группу. На сегодняшний день, по всему миру уже продано больше 60 миллионов копий альбомов Supertramp. Их чрезвычайно успешный альбом Breakfast in America в следующем году отметит свое 40-летие. Регулярно выступая перед публикой в различных уголках мира, Ходжсон продолжает пользоваться любовью и уважением критиков и поклонников - и не только за его вклад в мир музыки, но и за активную благотворительную деятельность.

ПРОГРАММА ТУРА:

http://www.rogerhodgson.com/documents/tour.html

https://www.facebook.com/pg/RogerHodgson/events/

Роджер в турне: https://www.youtube.com/watch?v=WMLNeSbtVN0

Официальные сайты Роджера Ходжсона

http://www.RogerHodgson.com

https://www.Facebook.com/RogerHodgson

https://www.Twitter.com/RogerHodgson

https://www.YouTube.com/RogerHodgson

https://www.Instagram.com/RogerHodgson

Очень немногие вокалисты могут похвалиться своей узнаваемостью с первых аккордов песни, и Роджер Ходжсон определенно один из них. Голос автора и исполнителя композиций Supertramp столь же безошибочно узнаваем, как и самобытные звуки клавишных в его ранних хитах.

The Times- Лондон, рецензия на концерт в Королевском Альберт-Холле

Прекрасно. Именно это определение постоянно крутится в голове во время выступления Роджера Ходжсона. Будь-то мелодическая сложность его песен, гармония, создаваемая его группой, лиричные слова, будто уносящие вас в дальнее странствие, или его неизменная способность достигать потрясающих вокальных высот - все, что происходит на сцене во время концерта, определяется одним словом – «прекрасно». Или «умопомрачительно». И уж точно – «хочу еще».

Критик классической рок-музыки Mesa Тэн Хансен

Контактная информация для представителей СМИ:

Джо-Энн Геффен (Jo-Ann Geffen), JAG PR, (818) 905-5511 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Николь Альберт (Nicole Albert), JAGPR, (818) 905-5511 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/699010/Roger_Hodgson_Breakfast_in_America_tour.jpg