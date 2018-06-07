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Sany International в первом квартале удвоила объемы продаж

Четверг, 07 Июня 2018 15:09
Sany International в первом квартале удвоила объемы продаж Фото из открытых источников

ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 1 июня 2018 года /PRNewswire/ -- Компания SANY International, дочернее предприятие SANY Group, недавно обнародовала финансовый отчет, согласно которому в первом квартале этого года компания получила комплексную прибыль на уровне 997 млн. юаней, что на 96,5 процентов больше, чем годом ранее; чистая прибыль, относимая на счет акционеров, составила 172 млн. юаней - на 139,9 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 75 процентов от общей прибыли, полученной предприятием в 2017 году. Коэффициент чистой рентабельности вырос на 3,12 процентных пунктов до 17,25 процентов, что наглядно демонстрирует стремительное развитие SANY International.

 

Впервые в истории своего существования SANY International обнародует квартальные результаты своей деятельности, что, по мнению инсайдеров, свидетельствует об уверенности компании в своем успешном будущем.

 

Под влиянием национальной политики за последние несколько лет горнодобывающая отрасль переживает процесс бурного восстановления, генерируя активный рыночный спрос. Кроме того, на фоне восстановления сегмента международных грузоперевозок и под влиянием инициативы «Пояс и путь» компания активно осваивает международный рынок портового оборудования. В первом квартале зафиксирован рост объема продаж горно-рудничного и портового оборудования.

 

В период с января по март поступления SANY от продаж оборудования горного забоя повысился более чем на 100 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; количество отгрузок за этот период выросло более чем на 50 процентов.

 

«Подстегиваемый процессами восстановления отрасли и модернизации оборудования сектор энергетической и портовой техники и дальше будет сохранять высокие темпы роста.  SANY International, как ведущее предприятие в отрасли горнодобывающего и портового оборудования, полностью соответствует нашим ожиданиям», - отметил инсайдер отрасли.

 

Для получения более подробной информации обращайтесь по номеру: 1 800 GO SANY (1-800-467-269) 

официальный веб-сайт: www.sanyglobal.com

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697489/SANY.jpg

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697490/SANY_port_machinery.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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