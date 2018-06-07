ВКонтакте проведет Всероссийский субботник

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ВКонтакте и агентство Molinos объявили о старте всероссийской акции #СубботникВК, приуроченный ко Дню Экологии.

Каждый желающий сделать свой район чище, может оставить заявку в приложении сообщества до 14 июня. ВКонтакте и Molinos проверят все анкеты, создадут страницы мероприятий в социальной сети и бесплатно запустят продвижение каждого субботника на релевантную аудиторию — приглашение поучаствовать увидят жители нужного района. Автор заявки, прошедшей отбор, будет добавлен в сообщество модератором.

Всероссийский субботник пройдёт 16 июня.

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:

«Субботник — отличная возможность объединить пользователей для важного дела. Вместе мы поможем нашим городам стать действительно чище. Не так часто мы призываем пользователей участвовать в подобных активностях за пределами сайта — надеемся, что акция найдёт отклик во всех городах России».

Максим Володин, руководитель SMM-отдела агентства Molinos:

«Идея субботника появилась у нас весной, когда в Петербурге растаял снег. Мусор расцвёл, как подснежники — такая же ситуация была и в других городах. Чтобы привлечь внимание россиян к этой проблеме, мы вместе с Командой ВКонтакте проработали механику, в которой не только указываем на проблему, но и предлагаем решение».

Социальная сеть активно развивает направление благотворительности. В сообществе «Благотворительность ВКонтакте» представители соцсети рассказывают о полезных инструментах и новых сервисах. За 2017 год ВКонтакте предоставила некоммерческим организациям около 40 грантов на сумму более 1,5 млн рублей. Гранты позволяют некоммерческим организациям бесплатно воспользоваться инструментами для продвижения сообществ.