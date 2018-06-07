Китайское общество питания будет совместно с российскими коллегами продвигать развитие молочной отрасли

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МОСКВА (MOSCOW), 31 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайско-российский форум по вопросам правильного питания и диетологии, посвященный «Всемирному дню здоровья ЖКТ», состоялся недавно в Москве. Мероприятие было организовано Китайским обществом питания (China Nutrition Society (CNS)) и Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ) совместно с Mengniu Danone Joint Venture. Форум предоставил российским и китайским специалистам первую возможность официально обменяться мнениями по вопросам питания, достичь консенсуса относительно важности проведения среди потребителей разъяснительной работы относительно пользы молочных продуктов с пробиотиками. По результатам форума CNS и ФИЦ подписали Протокол о намерениях в сфере стратегического сотрудничества. Организации-партнеры будут совместными усилиями наращивать сотрудничество в сфере здорового питания, а также стимулировать подготовку специалистов по технологиям производства молочной продукции. С этой целью они будут всячески содействовать активизации двусторонней торговли и развитию молочной отрасли, предоставляя руководство и юридическую поддержку для беспроблемной торговли молочными продукциями в обеих странах.

По мере роста общих объемов потребления воспитание сознательного отношения к здоровью и санитарное просвещение потребителей приобретает более важное значение, чем материальная прибыль. Директор общества CNS Ян Юэсинь (Yang Yuexin) прокомментировал: «Китайцы ежедневно потребляют меньше молочных продуктов, чем это необходимо. И особенно это касается напитков с активными пробиотиками. Поэтому очень важно рассказывать людям о пользе таких веществ для их здоровья».

Аналогичная ситуация с употреблением напитков, содержащих активные пробиотики, наблюдается и в России. «В структуре питания жителей Европы преобладают мясо, яйца и молочные продукты. Объем потребления молочных продуктов россиянами отвечает рекомендуемым нормам, однако у нас по-прежнему сохраняется необходимость повышать уровень осведомленности людей о пользе активных пробиотиков», - отметила д.т.н. Светлана Шевелева, руководитель лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома при Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, один из ведущих китайских брендов молочной продукции, компания Mengniu делает все возможное на продвижения международного обмена и потребительского просвещения. Mengniu и Danone объединили свои усилия в сфере производства свежего йогурта, содержащего высококачественные полезные бактерии от Danone, с полноценным использованием научно-исследовательского потенциала, эталонных производственных технологий и строжайшей системы контроля качества мирового гиганта молочной индустрии. Компании-партнеры стремятся вместе приблизить то будущее, в котором китайские потребители получат доступ к высококачественным продуктам питания, производимым по тем же стандартам качества и с использованием тех же производственных технологий, что и жители Европы и других регионов мира.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Энни Цяо (Anny Qiao), +86-13501346702, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.