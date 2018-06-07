Suntech и Enerray заключили контракт на поставку модулей в Египет

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УСИ (WUXI), Китай, 30 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Wuxi Suntech Power Co., Ltd. («Suntech») сегодня сообщила о подписании с Enerray S.p.A. контракта на поставку модулей в Египет.

Enerray является ведущим предприятием отрасли солнечной энергетики, специализирующимся на проектировании, строительстве и управлении промышленными и коммунальными фотоэлектрическими системами. Компания осуществляет свою деятельность по всей Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Африке. «Enerray очень рада продолжить сотрудничество с Suntech. Мы уже имели удовольствие работать с этим предприятием на заре рынка солнечной энергетики в Италии. Каждый модуль, предназначенный для наших будущих электростанций, тщательно проверяется на соответствие международным требованиям, а консолидированное партнерство с такими высококлассными поставщиками, как Suntech, позволяет нам обеспечивать лучшую корреляцию между качеством продукции, надежностью компании и уровнем расходов. Enerray выступает в качестве застройщика, спонсора, поставщика EPC-услуг и подрядчика по эксплуатации и техническому обслуживанию объекта в Бенбане. Это позволяет гарантировать устойчивое развитие всего региона, в котором мы видим колоссальный потенциал и планируем вкладывать в него значительные средства», - отметил г-н Андреа Венециа (Andrea Venezia), главный исполнительный директор Enerray S.p.A. Это первый проект прямого сотрудничества между Еnerray и Suntech. Будущая электростанция расположена в египетском Асуане. Поставку всего объема модулей STP330-24/vfw (1500 В) на место строительства планируется завершить к концу третьего квартала этого года.

«В последние годы египетский рынок фотоэлектрических систем стремительно набирает обороты, что обеспечивается превосходными условиями для инвестиций, обилием солнечного света и достаточной поддержкой со стороны правительственных органов. В целях удовлетворения растущего спроса на электричество к 2025 году пропорция возобновляемых источников энергии в системе поставок достигнет 42%, - отметил президент Suntech Хэ Шуанцюань (Shuangquan He). - Мы рады сотрудничать с Enerray S.p.A. и с нетерпением ждем возможности углубить наше партнерство в будущем. За последние 18 лет нам удалось достичь значительного прогресса в разработке новых технологий и завоевать высокую репутацию на рынке фотоэлектрических систем. При поддержке ведущей мировой перестраховочной компании Munich Re Suntech предлагает своим клиентам 12-летнюю гарантию на продукцию и 25-летнюю гарантию показателей линейной производительности. Мы планируем вместе расширять свое глобальное присутствие и использовать для этого возможности долгосрочного стабильного партнерства. Suntech остается верна своим стремлениям и прилагает все усилия для того, чтобы принести солнечный свет в самые отдаленные уголки планеты».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лин Цао (Ling Cao), +86-135-8500-8578, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.