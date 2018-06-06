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Цветущие пионы стимулируют развитие экономики Линься

Среда, 06 Июня 2018 15:19
Цветущие пионы стимулируют развитие экономики Линься Фото из открытых источников

 ЛИНЬСЯ (LINXIA), Китай, 29 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Как говорится в поэме, в то время, как обычные цветы завяли еще в апреле, пионы в горах лишь раскрывают свои роскошные бутоны. Май — пора цветения горных пионов в Линься-Хуэйском автономном округе провинции Ганьсу. В результате двух лет кропотливой работы был разработан маршрут «пионового» тура в Линься. В этом году в округе проходит первый «месяц пионов». Яркие горные цветы растут вдоль шоссе Биньхэ в Линься-Хуэйском АО, образуя своеобразный променад протяженностью почти в 60 километров. Как показывают предварительные статистические данные местного управления туризма, в период с 1 по 24 мая округ посетили около 2 млн. туристов.  Прогуливаясь по здешним паркам и садам, можно воочию ощутить то очарование, которое древний поэт описал так: «дом Хуан Сы Нан полон цветов, будто льнущих друг к другу».

 

Пионы обладают множеством полезных свойств. Кора и корни этого древовидного растения широко используются в медицине. Горный пион также является хорошим сырьем для получения древесного масла с последующей рафинацией. Кроме того, из пестиков, тычинок, лепестков и почек этого цветка заваривают душистый чай.

 

Деревушка Ванпин — единственное горное селение в Линься. Благодаря расположенным здесь плантациям пионов, занимающим площадь более чем в 170 му, Ванпин снискала себе славу «первой пионовой деревни в Хэчжоу». В 2013 году 172 из 252 местных домохозяйств находились за чертой бедности, однако по состоянию на конец 2017 года их число сократилось до шести. На сегодняшний день в селении организован кооператив по выращиванию масличных пионов. По расчетам местных жителей, выращивание пшеницы — занятие не столь выгодное, а вот культивирование пионов, жизненный цикл которых составляет 5 лет, позволяет экономить ручной труд и приносит здешним фермерам доход в размере свыше 100 000 юаней на му.

 

Хэ Шэнхун (He Shenghong) - «пионовый король» Линься, - является пионером отрасли в деревне Ванпин. Он не только обеспечивает оборот земельных участков для выращивания рассады, но и разрабатывает различные продукты — от чая до пионовой водки. Чай из тычинок пеонов продают по цене почти 10 000 юаней за 500 гр. По словам г-на Хэ, процесс борьбы с бедностью на северо-западе Китая напоминает горный пион, который пусть поздно, но обязательно зацветет.

 

Ссылки на визуальные приложения:

 

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=313135 

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=313136

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  г-жа Ван (Ms. Wang), тел.: 86 10 63074558.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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