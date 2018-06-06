"Европейская Электротехника": успешная поставка для глобальной модернизации МНПЗ

ПАО "Европейская Электротехника" успешно осуществила поставку оборудования собственного производства для строительства новой комбинированной установки переработки нефти в рамках масштабной модернизации "Газпром нефть - МНПЗ".
С 2014 года "Европейская Электротехника" активно поставляет светотехническую продукцию, необходимую для модернизации нефтеперерабатывающего предприятия компании "Газпром нефть".
АО «Газпромнефть-МНПЗ» входит в число крупнейших НПЗ страны по объемам нефтепереработки. С 2011 года «Газпром нефть» ведет комплексную модернизациюМосковского НПЗ общей стоимостью более 250 млрд рублей. Благодаря реализованным проектам, предприятие уже на 50% снизило воздействие на окружающую среду.
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