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Электрические парогенераторы ПЭЭ набирают популярность

Среда, 06 Июня 2018 10:58
Электрические парогенераторы ПЭЭ набирают популярность Фото из открытых источников

Электрические электродные парогенераторы компании «ДЭНКАР» набирают все большую популярность на промышленных предприятиях малого и среднего бизнеса. Связано это прежде всего с тем, при достаточно компактных размерах они способны вырабатывать насыщенный водяной пар с температурой 130-160 °С и давлением до 0,55 МПа за счет теплоты, выделяющейся в результате использования электроэнергии.

 

Несомненным преимуществом электрического электродного парогенератора «Дэнкар» является, то что он выполнен в едином корпусе, для работы не требуется топливо и подключение к газовым сетям. После включения в сеть не требует дополнительной настройки и сразу готов к работе, на рабочие параметры выходит за несколько минут.

 

Немаловажным фактором является и цена, электрические электродные парогенераторы дешевле ТЭНовых т.к. работают без нагревательного элемента, а за счет прохождения тока через воду между электродами. И еще одна важная деталь — электородные парогенераторы пожаро и взрывобезопасны, а это очень важно в современных условиях работы.

 

КПД таких парогенераторов выше, чем у ТЭНовых т.к. отсутствует дополнительная металлическая стенка между нагревательными элементами и водой.

 

Электрические парогенераторы компании «ДЭНКАР» соответствуют требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», «О безопасности машин и оборудования», «Электромагнитная совместимость технических средств». Не требуют регистрации в органахГостехнадзора.

 

По желанию клиента могут быть оснащены дополнительными опциями:

 

регулировка по мощности;

система возврата конденсата;

регулировка по давлению;

защита от сухого хода;

регулировка по температуре и т.д.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости
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