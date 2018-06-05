Компания GLOSFER привлекла к сотрудничеству Монику Морроу, бывшего технического директора Cisco

СЕУЛ, Южная Корея, 30 мая 2018 г. /PRNewswire/ Компания GLOSFER (генеральный директор — Ким Тэвон), ведущая блокчейн-компания Южной Кореи, заявила о привлечении Моники Морроу, бывшего технического директора Cisco, в качестве консультанта команды HYCON. HYCON (Hyperconnected Coin) — собственная криптовалюта компании.
Моника Морроу стала первой женщиной на посту технического директора Cisco Services. Ранее она также занимала должность технического директора Cisco New Frontiers Engineering, а в данный момент является сооснователем и президентом Humanized Internet. Humanized Internet — это благотворительная инициатива, основанная на информационных технологиях. Ее задача — предоставить цифровые идентификационные данные социально отчужденным группам населения, например беженцам из Сирии.
В роли консультанта Морроу примет активное участие в разработке бизнес-модели и формировании корпоративной социальной ответственности (CSR) команды HYCON.
«Я связываю большие надежды с должностью консультанта GLOSFER. Мой опыт работы в технологической и социальной сферах позволит поддержать компанию GLOSFER и команду HYCON на их пути», — утверждает она.
«Мы надеемся, что гуманитарная деятельность и ценности Моники Морроу помогут компании GLOSFER внедрить технологии, способствующие укреплению корпоративной социальной ответственности. Компания GLOSFER будет делать все возможное для защиты ценностей, которые мы считаем важными, и их воплощения в жизнь», — заявил Ким Тэвон, представитель компании GLOSFER.
О компании GLOSFER. GLOSFER — ведущая компания Южной Кореи на рынке технологий и услуг, связанных с блокчейном, и первопроходец среди блокчейн-компаний. GLOSFER стремится охватить новые отрасли, чтобы увеличить долю как на внутреннем, так и на мировом рынке, опираясь на инновационные технологии и услуги, среди которых можно назвать PACKUTH, блокчейн-платформу для интерфейса программирования PHP, и платформы для криптовалютной торговли в режимах онлайн и офлайн. Близится запуск проекта Infinity Project, в основе которого лежит собственная валюта компании — HYCON. С его помощью компания стремится выстроить и укрепить свою криптовалютную экосистему, внося вклад в создание более прозрачного и честного общества, опирающегося на блокчейн-технологии и сотрудничество с общественными организациями.
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/697751/Jason_French_and_Monique_Morrow.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чо Бина, креативный директор Chris & Partners (партнер компании GLOSFER), +82-2-375-4620, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Хван Минсон, сотрудник отдела бизнес-маркетинга компании GLOSFER, +82-2-6478-7000, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
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