В Москве появились новые форматы детских садов. «Сказочный лес» от Светланы Ильиной

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Проект современного частного детского сада Alertum Kids в Подмосковье полностью переворачивает создание, где ты находишься. Начинается удивление уже с порога – здесь и соленые лампы для обеззараживания воздуха, и кислородные коктейли для детей, правильный рацион питания, высококвалифицированный персонал, и, конечно, специальное оформление интерьера, так, чтобы детям находиться в помещении было не только удобно, но и интересно.

Автор проекта, дизайнер Светлана Ильина, приступая к проекту интерьера площадью 175 кв.м., решила создать из уже действующего детского сада, в котором из-за потолков с открытыми коммуникациями и отсутствия текстиля создавалось ощущение неоконченного ремонта, настоящую сказку для детей.

Ограничения были существенные: во-первых, пространство должно быть безопасным и экологичным, соответствовать всем нормам, во-вторых, уютным и привлекательным для детей, и, наконец, ремонт должен уложиться в скромный бюджет.

Именно за счет нестандартной идеи дизайна Светлане Ильиной удалось успешно реализовать все это в новом сказочном пространстве садика.

Дизайнер разделила помещение на несколько зон: «город» - это раздевалка, откуда дети по «сказочному лесу-коридору» попадают к «пруду», «лугу» и «полянкам». Это решение не только поддержало идею создания сказочной атмосферы, но и помогло детям лучше ориентироваться в пространстве. А на входе детей встречают и провожают два веселых гуся.

Работай со сложными пространствами дизайнера не испугать, поэтому даже небольшую высоту потолков Светлана Ильина грамотно обыграла. Чтобы не терять драгоценные сантиметры, она решила не прятать коммуникации за натяжными потолками, а создать декорацию сказочного леса, где на ветвях огромного дерева поют птицы и растут золотые шишки. Декоративные светильники отсекают потолок световым потоком, коммуникации закрашены в цвет потолка и незаметны, так как светильники забирают все внимание на себя. Несколько световых режимов позволяют создавать комфортное освещение для занятий, отдыха и игр.

Комнаты детских групп дизайнер также оформила по-разному. В одной на стенах появились звери, в другой - бабочки и пчелы, в третьей - утки и кувшинки.

Санузлы дизайнер также не оставила без внимания. Она украсила стены забавной росписью обитателей морских глубин. Все рисунки на стенах выполнены вручную, соразмерно детям и в детской манере.

Дружественное детям пространство умеренно декорировано, не перегружено деталями и яркими цветами. Однако Светлана Ильина не могла не добавить несколько ярких акцентов, что позволяет развиваться детской фантазии, успокаивать психику и служит приятным эмоциональным фоном.

Немаловажную роль в интерьере играет мебель. Она выполнена на заказ Юрием Сырковым. Все углы на ней скруглены, она полностью соответствует нормам для мебели детских садов, выполнена из экологических материалов и безопасна для детей, при этом выглядит очень красиво!

Благодаря доступным и эффектным способам, дизайнеру Светлане Ильиной удалось выполнить основные задачи оформления пространства современного детского сада: создать уникальную развивающую среду и сделать так, что дети совершенно не хотели покидать «Сказочный лес»!