Российский ответ западным планировщикам: ЛидерТаск выпускает долгожданную версию 14.0!

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Сервис для управления своими и корпоративными делами ЛидерТаск выпустил версию 14.0 для всех поддерживаемых платформ — для Windows, Android и iOS (публикация в App Store ожидается в течение недели).

Органайзер ЛидерТаск предназначен для эффективного управления делами (от личных до сложных корпоративных задач) и упрощения работы сотрудников компаний с помощью отлаженной системы контроля за поручениями.

В новой версии ЛидерТаска пользователи получили возможность:

— менять местоположение элементов интерфейса;

— ускорить работу в приложении в несколько раз благодаря сокращению числа кликов;

— обучиться пользованию ЛидерТаском при первом заходе в программу, благодаря уникальному Мастеру первой сессии;

— насладиться отлаженной и "чистой" работе приложений: в сумме было исправлено более 100 ошибок.

Все эти доработки позволили превратить ЛидерТаск в планировщик №1 среди всех таск-менеджеров. Сервис превышает в функционале таких западных монстров, как Todoist и Wunderlist!

Сегодня ЛидерТаск насчитывает более 300.000 активных пользователей! Мы уже помогли нескольким десяткам тысяч компаний взять бизнес-процессы под надежный контроль, а обычным пользователям — успевать больше за меньшее время.