Спецпредложение от туроператора «Лузитана Сол» с отдыхом на Мадейре

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Туроператор «Лузитана Сол» начал продажу специального экскурсионного тура в Португалию с отдыхом на Мадейре. Вылет из Москвы. Туры проводятся с 1 июля до конца октября для ограниченного числа участников.

Спецпредложение для отдыха на Мадейре, в Лиссабоне и Порту разработано для желающих познакомились с уникальными достопримечательностями Португалии. Участники увидят архитектурные и природные памятники, узнают культурные и религиозные особенности страны, отведают оригинальные блюда Португалии.

Кратко об ограниченном предложении от португальского туроператора:

Авиаперелеты Москва (Домодедово) — Лиссабон (Портела) — Москва (Домодедово) выполняет надежный португальский перевозчик TAP Portugal.

Ранний прилет и поздний вылет дает возможность туристам полностью использовать все дни тура.

Заезды проводятся еженедельно по субботам и воскресеньям.

Первая часть тура проходит на континенте (4 или 5 ночей), вторая — на Мадейре (5 ночей).

Туры продаются для одного, двух или трех человек (третьим в номере может заселяться взрослый или ребенок от двух до 12 лет).

Стоимость тура с авиабилетами, трансферами, завтраками в отелях и базовой экскурсионной программой — от 1000 евро для одного человека.

Гарантируется проживание в трехзвездочных отелях.

Программа включает четыре экскурсионных дня, в течение которых гости знакомятся с яркими достопримечательностями официальной и северной столицы, главного города Мадейры, совершают поездки по провинции, проплывают по Дору до океана, спускаются в пещеры Grutas da Moeda, дегустируют портвейн в Вила-Нова-ди-Гая и экзотические плоды на рынке Фуншала.

Желающие в свободное время могут выбрать дополнительные экскурсии.