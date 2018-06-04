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Microsemi представит решения для TSN-сетей и оптимизированные программные пакеты для Ethernet и IP-сетей

Понедельник, 04 Июня 2018 17:28
Microsemi представит решения для TSN-сетей и оптимизированные программные пакеты для Ethernet и IP-сетей Фото из открытых источников

АЛИСО ВЬЕХО (ALISO VIEJO), Калифорния, 31 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Microsemi Corporation, на сегодняшний день носящая название Microchip Technology Inc. (код NASDAQ: MCHP), сегодня сообщила о расширении функциональности своих программных решений для управляемой коммутации Ethernet (Managed Ethernet Switching). К таким решениям относятся, в частности, сервисные пакеты SMBStaX, IStaX и Carrier Ethernet (CE), ориентированные на удовлетворение прикладных нужд корпоративных , промышленных клиентов и операторов. Эксперты Microsemi представят новые сетевые возможности своих программных продуктов в ходе выставки COMPUTEX, которая будет проходить 5-9 июня 2018 в Тайбэе (Тайвань) на территории Grand Hyatt Taipei.

 

Компания Microsemi создает портфели Ethernet-микрочипов и программного обеспечения с целью предоставления клиентам функционально насыщенных, готовых к эксплуатации решений для управляемой коммутации.  Дополняя ассортимент программных продуктов протоколами маршрутизации Layer 3, компания обеспечивает полный спектр сетевых устройств на базе Интернет-протоколов (IP) - от коммутаторов для малого и среднего бизнеса/предприятий (SMB/SME) до агрегационных коммутационных средств.  Поддержка синхронизирующихся по времени сетей (TSN) расширяет функциональные возможности решений, обеспечивая оптимизацию поведения в реальном времени (например, детерминированные задержки) и повышенную надежность, необходимую коммуникационным сетям, включая промышленный Интернет вещей (IoT). 

 

«Новые возможности в сфере TSN и оптимизация сетевого взаимодействия на базе IP наглядно демонстрируют неустанные усилия Microsemi, направленные на предоставление нашим клиентам функциональных решений для управляемой Ethernet- коммутации, - отметил Удай Мудой (Uday Mudoi), вице-президент по вопросам маркетинга Microsemi. -  Наше программное решение гарантирует пользователям ускоренный вывод продуктов на рынок, сокращение расходов на разработку и повышенную окупаемость инвестиций.  Кроме того, пакет средств разработки (SDK) на базе Linux также обеспечивает упрощенную интеграцию общедоступных протоколов нашими клиентами в процессе создания средств управляемой Ethernet-коммутации для различных сценариев прикладного применения - от корпоративной среды до промышленного Интернета вещей».

 

В дополнение к внедрению новых функций в программные пакеты XStaX команда Microsemi также создала гибкую модель поддержки, открывающую клиентам доступ к исходному коду программы и позволяющую разрабатывать приложения в дополнения к предоставляемому компанией SDK, - что особенно важно для проектов, требующих полного комплекта программных средств с разнообразными опциями управления.

 

«Сетевые администраторы находятся в постоянном поиске оборудования с расширенными возможностями - функциями управления, питанием через Ethernet, повышенной скоростью и т.д. - дабы удовлетворить растущие потребности приложений в их сетевой инфраструктуре, - отметил старший директор по НИОКР компании IHS Markit Маттиас Мачовински (Matthias Machowinski). -  Именно поэтому на долю управляемых коммутаторов приходится большая часть всех поставок Ethernet-коммутационного оборудования - 61 процент в 2017 году. И мы прогнозируем, что в ближайшие годы этот сегмент будет лишь укреплять свои позиции, вытесняя неуправляемые коммутаторы».

 

Растущая доля рынка

С момента появления на рынке сервисных программных пакетов на базе Linux - WebStaX, SMBStaX, IStaX и CE, - от Microsemi база их пользователей быстро увеличивается. Дабы обеспечить пользователям программных пакетов необходимые им дополнительные функции, Microsemi интегрировала и оптимизировала протоколы динамической маршрутизации уровня 3 на базе общедоступного программного обеспечения, используя для этого все преимущества своего сотрудничества с сообществом разработчиков Linux.

 

Пакеты средств разработки WebStaX и SMBStaX идеально подходят для корпоративного рынка, а сервисные пакеты SDK IStaX и CE ориентированы на промышленных клиентов и сетевых операторов. После выпуска ПО на рынок Microsemi продолжает поддерживать полный спектр сетевых протоколов и опций управления для разнообразных сценариев прикладного применения в корпоративной, операторской и промышленной среде. Гибкость рабочей модели компании обеспечивает клиентам полный спектр вариантов взаимодействия - от интерфейсов прикладного программирования (API) до комплексной реализации проектов посредством сотрудничества с третьими сторонами и совместной разработки с участием специалистов Microsemi.

 

Презентация продуктов на территории Grand Hyatt Taipei 5-9 июня 

Обновленные программные пакеты Microsemi SMBStaX и IStaX будут представлены в ходе встреч, организуемых компанией на территории отеля Grand Hyatt Taipei в рамках выставки COMPUTEX, запланированной на 5-9 июня. Чтобы запланировать встречу с Microsemi, посетите веб-сайт https://www.microsemi.com/details/352-computex.

 

Доступность продукции

Оптимизированный программный пакет Microsemi SMBStaX, а также дополнительные SDK уже доступны в широкой  продаже. Компания постоянно работает над расширением функционала своих продуктов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.microsemi.com/product-directory/ethernet-solutions/3772-ethernet-software-ip или обращайтесь по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

О компании Microsemi

Компания Microsemi Corporation, на сегодняшний день известная под названием Microchip Technology Inc. (код NASDAQ: MCHP), предоставляет комплексный портфель полупроводниковых и системных решений для аэрокосмической и оборонной отрасли, коммуникационного сектора, центров обработки данных и промышленных рынков. В число продуктов входят высокопроизводительные и радиационно-стойкие аналоговые комбинированные электронно-цифровые интегральные схемы, FPGA, SoC и ASIC; средства управления питанием; таймеры и синхронизационные устройства, а также решения для контроля точного времени, устанавливающие мировой временной стандарт; системы обработки голосовых данных; RF-решения; дискретные компоненты; корпоративные хранилища данных и коммуникационные решения, технологии обеспечения безопасности и гибкие продукты для противодействия несанкционированному доступу; Ethernet-решения; интегральные схемы и зажимы питания через Ethernet; а также продукты и сервисы по индивидуальной разработке решений. Головный офис Microsemi расположен в Алисо Вьехо (шт. Калифорния), а штат насчитывает 4 800 сотрудников по всему миру. Узнайте больше на www.microsemi.com.

 

Microsemi и логотип Microsemi logo являются зарегистрированными торговыми марками или знаками обслуживания Microsemi Corporation и/или ее аффилированных лиц. Прочие торговые марки и знаки обслуживания, упоминаемые или используемые в данном пресс-релизе, являются собственностью их владельцев.

 

Заявление о «безопасной гавани» согласно Закону о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 г.: Любые заявления в данном пресс-релизе, не являющиеся констатацией исторических или иных фактов, включая, в частности, заявления, связанные с последующей доработкой и оптимизацией программных решений для управляемой Ethernet-коммутации, а именно сервисных пакетов SMBStaX, IStaX и Carrier Ethernet (CE), ориентированных на сценарии прикладного применения в корпоративной, промышленной и операторской среде, а также на потенциальный эффект таких действий на будущие показатели бизнеса, являются прогностическими. Подобные прогностические заявления основаны на текущих ожиданиях руководства компании и неизбежно подвержены различным факторам риска и неопределенности, которые могут приводить к значительному отличию фактических результатов от предусмотренных прогностическими заявлениями. В число потенциальных рисков и факторов неопределенности, в частности, входят: быстрое развитие технологий и устаревание продуктов, потенциальный рост затрат, изменения в предпочтениях заказчиков, слабость или жесткая ценовая конкуренция в рыночной среде, неопределенность спроса или принятия продуктов компании со стороны участников рынка, неблагоприятные обстоятельства на любом их наших конечных рынков, результаты текущей или планируемой реализации маркетинговых и рекламных кампаний, трудность прогнозирования будущего спроса, потенциальная неспособность выполнения ожидаемых заказов или неоплата просроченных платежей, возвраты продукции, возникновение ответственности производителя и другие возможные непредвиденные коммерческие или экономические обстоятельства, а также неблагоприятные изменения в текущих или будущих отраслевых условиях, трудности и затраты на защиту патентов и других прав, устаревание запасов и затруднения, связанные с квалификационной оценкой продукции клиентами. В дополнение к этим факторам, а также любым другим обстоятельствам, указанным в данном пресс-релизе, читателю рекомендуется ознакомиться с факторами риска и неопределенности, описанными в последнем отчете компании по форме 10-K и всех последующих отчетах по форме 10-Q, подаваемых Microsemi Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам. Последующая отчетная документация Microsemi может содержать описания дополнительных факторов риска. Прогностические заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, актуальны на момент его публикации. Компания Microsemi не несет ответственности за обновление такие заявлений в целях отражения последующих событий или обстоятельств.

 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/74808/microsemi_corporation_logo.jpg

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Бет Кезада (Beth P. Quezada), директор по вопросам корпоративной коммуникации, 949-380-6102, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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