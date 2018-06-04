Новый роман Елены Володиной в стиле детективного сказочного фэнтези «Наследница тьмы» ушёл в печать

Популярная фэнтези-писательница Елена Володина рассказала об отправке в печать своей новой книги – «Наследница тьмы» цикла «Общемировой университет магии», рассказывающей о приключениях весёлых и неунывающих девушек, полюбившихся читателям в первых романах серии – «Сувенир от Судьбы» и «Тёмная завеса».
В новой книге на долю героинь выпадут очередные испытания в волшебном мире: юным детективам предстоит не только распутать клубок тайн, но и пережить проверку чувствами. По доброй традиции, заложенной Еленой Володиной ещё в первой в книге, читателей ждут захватывающий детективный сюжет, искромётный юмор и тонкая любовная линия. По мнению автора, такой литературный микст должен прийтись по душе целевой аудитории романа.
«Новая книга «Наследница тьмы» раскрывает характеры героев с немного неожиданной стороны. Уверена, что моим читателям придутся по душе очередные приключения моих подопечных, которые ещё не раз порадуют своих фанатов своими похождениями. Роман уже ушёл в печать. Следующая книга серии – «Марионетки богов» – уже в работе», – вдохновлённо рассказывает автор.
Ориентировочная дата появления романа на портале litres.ru, Озон.ру и книжных магазинах страны – 15 июня.
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