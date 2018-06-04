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Лучшая кондитерская книга в мире написана в России

Понедельник, 04 Июня 2018 10:43
Лучшая кондитерская книга в мире написана в России Фото из открытых источников

Книга петербургского кондитера Анны Красовской стала победителем международной премии «The Gourmand World Cookbook Awards».

 

Книга Fashion Cakes признана лучшей в мире кондитерской книгой по мнению жюри престижного международного конкурса Gourmand World Cookbook Awards. Церемония награждения прошла в Янтае (Китай). За звание лучшей кондитерской книги боролись авторы из 21 страны: Аргентины, Бразилии, Китая, Финляндии, Франции, Германии, Гватемалы, Ирландии, Индии, Ирана, Люксембурга, Норвегии, Филиппин, Португалии, России, Южной Африки, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США.

 

Fashion Cakes выделилась ещё на региональном этапе отбора, завоевав награды как лучшая книга на русском языке сразу в пяти номинациях: Дизайн, Первая Книга, Самостоятельное издание, Выпечка и десерты, Кондитеры профессионалы.

 

Gourmand World Cookbook Awards - международная и независимая премия, учрежденная потомком семьи коньячных производителей Эдуардом Куантро. Это аналог Оскара для авторов кулинарных книг, телевизионных программ и известным шефов со всего мира. Премия вручается ежегодно за вклад в развитие гастрономической культуры.

 

Fashion Cakes — первая книга российского шеф-кондитера Анны Красовской, известной своими необычными тортами для знаменитостей. Основой послужил арт-проект #Fashion_and_cakes, который объединил моду и высокое искусство.

 

Средства на печать книги были собраны с помощью краудфандинга — коллективного финансирования через Интернет. Первыми обладателями Fashion Cakes стали спонсоры, поддержавшие проект на краудфандинговой площадке Boomstarter. Издание поддержали сотни людей со всего мира, которые выкупили треть тиража ещё до выхода книги из типографии. 

Fashion Cakes будет представлена на международной выставке в Китае и войдёт в постоянное собрание Дома кулинарных книг во Франции. В скором времени автор планирует издание книги на английском языке, чтобы сделать ее доступной для кондитеров из Европы и Америки.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Книга
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