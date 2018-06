Infortrend помогает IT-провайдеру ALOG обрабатывать 40 миллионов ежедневных заказов во время крупнейших распродаж в Китае

Фото из открытых источников

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), Тайвань, 28 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc., ведущий поставщик решений для хранения корпоративных данных, сегодня сообщила, что китайский провайдер услуг электронной логистики для супермаркета Alibaba Tmall, предприятие ALOG Technology Co., Ltd. использовало решения EonStor DS 3016R для создания собственных интеллектуальных информационных систем управления складом и хранения самых важных баз данных, что позволило компании значительно повысить операционную эффективность и качество обслуживания по сравнению с показателями 2015 года.

Основанная в 2004 году компания ALOG Technology Co., Ltd. управляет одним из крупнейших в Китае автоматизированных центров интеллектуального складского хранения и логистики. Предприятие специализируется на предоставлении логистических решений для складского хранения товаров электронной коммерции. Многолетний опыт обеспечения высококачественного сервиса позволил ALOG Technology стать ключевым поставщиком услуг складского управления для супермаркетов Tmall, входящих в состав китайского гиганта Alibaba Group. Сервисная сеть компании охватывает 388 городов по всему земному шару, а площадь управляемых складов превышает 1,8 млн. кв. метров с пиковым ежедневным объемом обработки заказов на уровне 40 млн. единиц товара.

В ходе ежегодных распродаж на 18 июня (618), 11 ноября (11/11) и 12 декабря (12/12) крупнейшие китайские предприятия электронной коммерции проводят сотни промоакций: громадные объемы сделок купли-продажи бросают серьезный вызов возможностям систем складского и логистического управления ALOG Technology. По результатам нескольких раундов отбора вендоров компания ALOG Technology остановила свой выбор на решениях Infortrend и внедрила системы EonStor DS 3016R для хранения важнейшей информации в национальном центре обработки данных и в региональных складах в 10 городах, включая Тяньцзинь, Шанхай и Гуанчжоу. Это позволяет провайдеру вот уже три года подряд успешно справляться с нагрузкой в ходе крупнейших шоппинг-фестивалей в Китае.

«Использование продуктов Infortrend для хранения информации в целях создания интеллектуальной платформы складского и логистического управления дает нам возможность предоставлять высококачественные сервисы онлайн-магазинам Tmall», - отметил Е Сюнхуэй (Xiong-Hui Ye), операционный директор информационного департамента ALOG Technology Co., Ltd.

Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infortrend, прокомментировал: «Мы рады, что компания ALOG Technology удовлетворена производительностью систем EonStor DS 3016R, способных обеспечивать высокую доступность данных и короткое время реагирования даже при пиковой нагрузке на базу данных, что позволяет нашему клиенту вот уже три года эффективно реагировать на вызовы, задаваемые крупными распродажами. Мы и дальше будем работать над созданием решений, способных удовлетворять ожидания наших любимых заказчиков».

