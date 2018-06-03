Cтарое здание полицейского управления получает новую жизнь в качестве центра искусств

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ГОНКОНГ (HONG KONG), 29 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- В рамках крупнейшего проекта реконструкции, когда-либо реализованного на территории Гонконга, бывшее здание главного городского управления полиции было превращено в центр искусств мирового класса.

Торжественная церемония открытия Tai Kwun - центра искусств и культурного наследия, - состоялась в прошлую пятницу (25 мая).

Комплекс, состоящий из 16 зданий, представляющих историческую ценность, занимает площадь в 13 600 квадратных метров и расположен в самом «сердце» делового района Гонконга. На территории Tai Kwun находятся сразу три памятника архитектуры - центральное управление полиции, центральная магистратура и тюрьма «Виктория». Обиходное название полицейского управления, используемое как сотрудниками полиции, так и местными жителями, является свидетелем более чем 170-летней истории Гонконга.

Проект реализуется под руководством некоммерческой организации Hong Kong Jockey Club в партнерстве с правительством специального административного района и предполагает проведение работ по сохранению исторических зданий, а также строительство двух новых корпусов: JC Contemporary - галереи современно искусства и JC Cube - концертного зала для художественных представлений, кинопоказов и проведения разнообразных образовательных мероприятий.

Привлекая отечественных и зарубежных экспертов-консультантов, а также учитывая мнение местных Jockey Club потратил 10 лет на разработку плана сохранения этого объекта культурного наследия. Корпус за корпусом, помещение за помещением - бывшему полицейскому управлению было возвращено былое величие с максимальным вниманием к каждой детали.

«Tai Kwun стал отражением самых сильных сторон клуба - нашей приверженности высочайшим стандартам качества, невзирая на сложность задач, а также неизбывного стремления трудиться на благо нашего общества», - отметил д-р Саймон Ип (Simon Ip), президент Hong Kong Jockey Club.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам (Carrie Lam), десять лет назад положившая начало этому проекту, прокомментировала: «По результатам десятилетнего упорного и кропотливого труда специалистов Клуба, а также многочисленных экспертов и рабочих, задействованных в процессе реставрации здания главного полицейского управления, сегодня мы все можем насладиться этим без преувеличения великим подарком, что они преподнесли нам».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697500/Tai_Kwun.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697501/Tai_Kwun_Opening_Ceremony.jpg

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