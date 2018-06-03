Воскресенье 03 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Cтарое здание полицейского управления получает новую жизнь в качестве центра искусств

Cтарое здание полицейского управления получает новую жизнь в качестве центра искусств

Воскресенье, 03 Июня 2018 22:46
Cтарое здание полицейского управления получает новую жизнь в качестве центра искусств Фото из открытых источников

ГОНКОНГ (HONG KONG), 29 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- В рамках крупнейшего проекта реконструкции, когда-либо реализованного на территории Гонконга, бывшее здание главного городского управления полиции было превращено в центр искусств мирового класса.

 

Торжественная церемония открытия Tai Kwun - центра искусств и культурного наследия, - состоялась в прошлую пятницу (25 мая).

 

Комплекс, состоящий из 16 зданий, представляющих историческую ценность, занимает площадь в 13 600 квадратных метров и расположен в самом «сердце» делового района Гонконга. На территории Tai Kwun находятся сразу три памятника архитектуры - центральное управление полиции, центральная магистратура и тюрьма «Виктория». Обиходное название полицейского управления, используемое как сотрудниками полиции, так и местными жителями, является свидетелем более чем 170-летней истории Гонконга.

 

Проект реализуется под руководством некоммерческой организации Hong Kong Jockey Club в партнерстве с правительством специального административного района и предполагает проведение работ по сохранению исторических зданий, а также строительство двух новых корпусов: JC Contemporary - галереи современно искусства и JC Cube - концертного зала для художественных представлений, кинопоказов и проведения разнообразных образовательных мероприятий.

 

Привлекая отечественных и зарубежных экспертов-консультантов, а также учитывая мнение местных Jockey Club потратил 10 лет на разработку плана сохранения этого объекта культурного наследия. Корпус за корпусом, помещение за помещением - бывшему полицейскому управлению было возвращено былое величие с максимальным вниманием к каждой детали.

 

«Tai Kwun стал отражением самых сильных сторон клуба - нашей приверженности высочайшим стандартам качества, невзирая на сложность задач, а также неизбывного стремления трудиться на благо нашего общества», - отметил д-р Саймон Ип (Simon Ip), президент Hong Kong Jockey Club.

 

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам (Carrie Lam), десять лет назад положившая начало этому проекту, прокомментировала: «По результатам десятилетнего упорного и кропотливого труда специалистов Клуба, а также многочисленных экспертов и рабочих, задействованных в процессе реставрации здания главного полицейского управления, сегодня мы все можем насладиться этим без преувеличения великим подарком, что они преподнесли нам».

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697500/Tai_Kwun.jpg

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697501/Tai_Kwun_Opening_Ceremony.jpg

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Бонни Ло (Bonnie Lo), Уэбер Шэндуик (Weber Shandwick), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +852-2533-9975

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
Главное за сутки
Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ", медики оценивают как стабильное, сообщает министерство здравоохранения региона. "Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы…
В Киеве рассказали о позоре главы МИД В Киеве рассказали о позоре главы МИД Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался в невыгодной ситуации из-за спецоперации СБУ об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий…
Visa: Сбой в работе платежной системы в Европе практически устранен Visa: Сбой в работе платежной системы в Европе практически устранен Европейское подразделение компании Visa извинилось за сбои в обслуживании перед пользователями и сообщило, что проблемы, связанные с работой платежной системы, практически ликвидированы. Соответствующее заявление размещено в пятницу на официальном сайте…

Читайте также
Эксперты назвали необычные вещи, возбуждающие мужчин Эксперты назвали необычные вещи, возбуждающие мужчин Эксперты, сосредоточившиеся на изучении интимных сторон человеческой жизни, рассказали о необычных вещах, которые возбуждают мужчин. Материал, посвященный этому, опубликовал информационный ресурс actualnews.org Одно из первых мест в рейтинге необычных возбуждающих…
Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Вишня птичья, она же черешня — хорошо знакомые каждому плоды, появляющиеся в продаже в конце весны - начале лета. Медики говорят, что это время года необходимо использовать по максимуму, то…
Женский взгляд: Как скромный доход мужчины влияет на отношения Женский взгляд: Как скромный доход мужчины влияет на отношения На просторах микроблогингового сервиса Twitter вспыхнула бурная дискуссия, посвященная влиянию доходов мужчин и женщин на отношения. Поводом для спора стало исследование, которое было проведено еще в 2015 году, однако по…
Сергей Колосков о нюансах проведения процедуры исключения из ЕГРЮЛ юридического лица Сергей Колосков о нюансах проведения процедуры исключения из ЕГРЮЛ юридического лица Вопрос об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в порядке ст.21.1 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заставляет вспомнить плакат, встречавший…
Фото
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

Видео

 

Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Бизнес и производство
Почему компании выбирают 1С: Бухгалтерию 8 для Украины Почему компании выбирают 1С: Бухгалтерию 8 для Украины
Существует огромное количество программ, созданных для удобства ведения бухгалтерского учета. Однако большинство современных компаний отдают предпочтение единственному ПО. Оно называется 1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Рассмотрим основные причины, по которым выбор лег именно на нее. Важно понимать, что 1С: Бухгалтерия 8 для Украины (1С БДУ)…
Компрессоры Atmos: главные преимущества Компрессоры Atmos: главные преимущества
Компрессоры Atmos представляют собой специальное устройство, которое имеет профессиональное назначение и может быть использовано в столярной промышленности, на небольшом производстве, в цеху по окрашиванию, гаражах, создании мебели и для упаковочного направления. Данная продукция создается на заводе в Чехии, приобрести ее можно в специализированном магазине. Более…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.