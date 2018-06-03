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Supermicro представляет 2-петафлопный SuperServer на базе NVIDIA HGX-2 - самой мощной в мире облачной серверной платформы для ИИ и ВПВ

Воскресенье, 03 Июня 2018 21:59
Supermicro представляет 2-петафлопный SuperServer на базе NVIDIA HGX-2 - самой мощной в мире облачной серверной платформы для ИИ и ВПВ Фото из открытых источников

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 30 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня сообщила, что одной из первых внедрила облачную серверную платформу NVIDIA® HGX-2 для создания самых мощных в мире систем, предназначенных для технологий искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (ВПВ).

 

Supermicro демонстрирует свои новейшие разработки на стенде платинового спонсора в ходе конференции GPU Technology Conference (GTC) Taiwan 2018, проходящей 30-31 мая на территории Taipei Marriott Hotel.

 

«Дабы удовлетворить потребности быстро увеличивающегося числа ИИ-моделей, на обучение которых зачастую затрачивается не одна неделя, компания Supermicro разрабатывает облачные серверы на базе платформы HGX-2, способные увеличивать производительность систем более чем в два раза, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. -  Система HGX-2 обеспечит эффективное обучение сложных моделей. Новая разработка объединяет в себе 16 ГП Tesla V100 32GB SXM3, подключенных через NVLink и NVSwitch и функционирующих как унифицированный 2-петафлопный ускоритель с полутерабайтной совокупной памятью, обеспечивая при этом поистине потрясающую вычислительную мощность».

 

От естественной речи, произносимой компьютерами, до автономных автомобилей - стремительный прогресс технологий ИИ совершает революции в целых отраслях. При этом растет и число ИИ-моделей, способных обеспечить поддержку этим процессам. Одновременно повышается и сложность приложений ВПВ, поскольку именно они открывают пути для важных научных открытий.

 

Системы Supermicro на базе HGX-2 предоставят супермножественную конструкцию центрам данным, ускоряющим процессы ИИ и ВПВ в облаке.  Благодаря отточенной оптимизации, сервер HGX-2 от Supermicro обеспечит высочайшую производительность вычислений и самый большой объем памяти для быстрого обучения моделей.

 

«По мере роста сложности и размеров ИИ-моделей исследователи и аналитики данных нуждаются в новых уровнях вычислений с ГП-ускорением, - прокомментировал Иэн Бак (Ian Buck), вице-президент и генеральный директор по вопросам ускоренных вычислений NVIDIA. - "HGX-2 предоставляет возможности для ускоренного обучения таких массивных моделей при одновременной экономии средств, пространства и энергии в центре обработки данных».

 

Подробную информацию о ГП-систем NVIDIA от Supermicro можно получить по ссылке https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

 

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О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

 

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

 

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

 

SMCI-F

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697267/Super_Micro_Computer_HGX_2_System.jpg

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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