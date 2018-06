Supermicro представляет 2-петафлопный SuperServer на базе NVIDIA HGX-2 - самой мощной в мире облачной серверной платформы для ИИ и ВПВ

Фото из открытых источников

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 30 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня сообщила, что одной из первых внедрила облачную серверную платформу NVIDIA® HGX-2 для создания самых мощных в мире систем, предназначенных для технологий искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (ВПВ).

Supermicro демонстрирует свои новейшие разработки на стенде платинового спонсора в ходе конференции GPU Technology Conference (GTC) Taiwan 2018, проходящей 30-31 мая на территории Taipei Marriott Hotel.

«Дабы удовлетворить потребности быстро увеличивающегося числа ИИ-моделей, на обучение которых зачастую затрачивается не одна неделя, компания Supermicro разрабатывает облачные серверы на базе платформы HGX-2, способные увеличивать производительность систем более чем в два раза, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Система HGX-2 обеспечит эффективное обучение сложных моделей. Новая разработка объединяет в себе 16 ГП Tesla V100 32GB SXM3, подключенных через NVLink и NVSwitch и функционирующих как унифицированный 2-петафлопный ускоритель с полутерабайтной совокупной памятью, обеспечивая при этом поистине потрясающую вычислительную мощность».

От естественной речи, произносимой компьютерами, до автономных автомобилей - стремительный прогресс технологий ИИ совершает революции в целых отраслях. При этом растет и число ИИ-моделей, способных обеспечить поддержку этим процессам. Одновременно повышается и сложность приложений ВПВ, поскольку именно они открывают пути для важных научных открытий.

Системы Supermicro на базе HGX-2 предоставят супермножественную конструкцию центрам данным, ускоряющим процессы ИИ и ВПВ в облаке. Благодаря отточенной оптимизации, сервер HGX-2 от Supermicro обеспечит высочайшую производительность вычислений и самый большой объем памяти для быстрого обучения моделей.

«По мере роста сложности и размеров ИИ-моделей исследователи и аналитики данных нуждаются в новых уровнях вычислений с ГП-ускорением, - прокомментировал Иэн Бак (Ian Buck), вице-президент и генеральный директор по вопросам ускоренных вычислений NVIDIA. - "HGX-2 предоставляет возможности для ускоренного обучения таких массивных моделей при одновременной экономии средств, пространства и энергии в центре обработки данных».

Подробную информацию о ГП-систем NVIDIA от Supermicro можно получить по ссылке https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

