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20,66% - LONGi Solar поставила новый мировой рекорд эффективности энергопреобразования для 60-элементных модулей

Воскресенье, 03 Июня 2018 19:09
20,66% - LONGi Solar поставила новый мировой рекорд эффективности энергопреобразования для 60-элементных модулей Фото из открытых источников

СИАНЬ (XI'AN), Китай, 25 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания LONGi Solar сообщила, что авторитетная независимая испытательная организация, Главный китайский сертификационный центр (CGC), подтвердила коэффициент эффективности преобразования энергии на фронтальной стороне 60-елементного двухстороннего модуля LONGi на уровне 20,66%, что на сегодняшний день является самым высоким в мире показателем.

 

Д-р Лю Цзюнь (Lv Jun), вице-президент LONGi Solar, отметил: «Этот революционный прорыв в коэффициенте преобразования энергии в очередной раз подтверждает разработческий потенциал монокристаллических PERC-модулей. Мы твердо верим, что это позволит в ближайшие три года полностью заменить традиционные продукты и эффективно повысить эффективность электрогенерации и надежность фотоэлектрических систем, что, в свою очередь, приведет к снижению полной приведенной стоимости электроэнергии и принесет пользователям дополнительные преимущества».

 

Исходя из высокого коэффициента преобразования односторонних модулей PERC, двусторонние PERC-элементы способны генерировать электроэнергию как на лицевой, так и на тыльной сторонах, что приносит дополнительные 10% - 25% объема по цене, сравнимой с односторонними PERC-модулями. В будущем рыночная доля двусторонних PERC-модулей будет быстро возрастать.

 

Компания LONGi Solar уже третий раз в этом году возглавляет отрасль и бьет мировой рекорд эффективности PV-модулей. Этим достижением предприятие обязано значительным инвестициям в НИОКР. В 2017 году LONGi поставила новый рекорд фотоэлектрической отрасли, потратив 175,7 млн. долл. США на проектно-конструкторскую деятельность, что составило 6,77% от общего размера доходов предприятия.

 

LONGi Solar планирует последовательно внедрять инновационные технологии в массовое производство и применять эти революционные разработки к своим продуктам, дабы предоставлять пользователям передовые по своей эффективности монокристаллические решения.

 

«Технологические инновации - это «сердце» LONGi, - отметил президент компании Ли Вэньсюэ (Li Wenxue). - "Ориентируясь на нужды рынка и потребителей, наши модульные технологии позволяют успешно достичь баланса между мощностью и эффективностью, а также учитывают затраты и преимущества. Продвижение монокристаллических модулей LONGi обеспечит нашим клиентам повышенную окупаемость инвестиций и позволит нам внести дополнительный вклад в развитие «зеленой» энергетики».

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/696898/LONGi_Solar.jpg

Логотип - http://photos.prnasia.com/prnh/20170410/0861703498logo

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Клэр Ву (Claire Wu), +86-181-4939-0852, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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