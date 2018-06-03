Китайский производитель солнечных панелей Risen Energy и ЕБРР подписали письмо-мандат на финансирование проекта строительства солнечной электростанции 63 МВт в Казахстане

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НИНБО (NINGBO), Китай, 24 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский производитель солнечных панелей, компания Risen Energy Co., Ltd. и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали письмо-мандат на финансирование проекта создания солнечной электростанции мощностью 63 МВт в Казахстане. Подписание документа состоялось в рамках 27-й ежегодной встречи ЕБРР в Иордании 10 мая 2018 года.

Строительство новой солнечной фермы мощностью 63 МВт начнется в сентябре и предположительно будет завершено в июне 2019 года. После ввода в эксплуатацию средняя ежегодная энергоемкость проекта должна достичь 108,719 МВт-ч.

Ранее в этом году ЕБРР и компания Risen Energy подписали другое письмо-мандат в целях финансирования другого казахского проекта китайского поставщика - мощностью 40 МВт. Сотрудничество с ЕБРР обеспечивает Risen Energy поддержку в процессе выхода на казахский рынок фотоэлектрических систем и обеспечивает компании статус первой китайской фирмы-строителя солнечных электростанций в этой азиатской стране.

«Партнерство с ЕБРР открывает новую главу в стратегии финансирования международных проектов Risen Energy и представляет собой качественный, значительный шаг в расширении мирового присутствия компании. Связи с такими многосторонними организациями, как ЕБРР, открывают перед компанией ценные возможности повысить свою компетенцию и оптимизировать стратегию развития, финансирования и предоставления технологических сервисом международным проектам», - отметил Чжан Цзелин (Zhang Jieling), директор по вопросам инвестиций и финансирования проектов Risen Energy.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/692132/Risen_Energy_EBRD_Signing_ceremony.jpg

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