Глава правления ORS GROUP призывает участников объединить усилия для создания светлого будущего с помощью технологий ИИ и блокчейна

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МИЛАН (MILAN), May 25, 2018/PRNewswire/ -- Глава правления Фабио Зоффи (Fabio Zoffi) призывает лидеров отрасли бороться с технологической антиутопией

Президент и исполнительный глава правления ORS GROUP Фабио Зоффи выступил с докладом под названием "Блокчейн в действии [http://blockchaininaction.org ]" на саммите в Массачусетском технологическом институте (MIT), призвав участников мероприятия совместными усилиями создавать светлое будущее посредством технологий искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/692375/ORS_GROUP_AI_Robotics.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/692374/ORS_GROUP_AI_Blockchain.jpg )

ORS GROUP является ведущим международным поставщиком межотраслевого программного обеспечения на базе ИИ, предназначенного для оптимизации и автоматизации коммерческих процессов. И сегодня компания присоединяется к сообществу блокчейна.

В ходе презентации серийный предприниматель отметил, что новейшие достижения в области ИИ и робототехники способны в ближайшие два-три десятилетия создать как утопическое, так и антиутопическое будущее. В последнем случае технологии заменят людей на рабочих местах до такой степени, что небольшая группа очень состоятельных бизнесменов будет контролировать 90% всех активов, включая полностью автоматизированные заводы и предприятия.

В случае развития утопического сценария плоды повышения производительности технологий будут разделены между населением, как почти 100 лет назад предположил [https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/upload/Intro_and_Section_I.pdf ] знаменитый экономист Джон Мейнард Кейнс. "Поэтому перед нами стоит выбор", - прокомментировал дальновидный бизнесмен. "Сегодняшнее поколение будет решать, какое будущее нас ждет", - добавил Зоффи.

Дабы внести свой вклад в создание светлого будущего с помощью технологий, Фабио Зоффи предлагает вернуться к децентрализованному миру и предоставить миллионам мелких предпринимателей новый цифровой алфавит - AI (ИИ), Blockchain (Блокчейн) и Cryptocurrency (Криптовалюта) ("ABC"). Чтобы претворить эту идею в реальность, глава правления ORS GROUP ранее в этом году представил концепцию гиперсмарт-контрактов (Hypersmart Contracts) [http://www.orsgroup.io ], предполагающую интеллектуальную взаимосвязь между блокчейном и ИИ. С помощью продукта предприниматели могут достичь максимальной эффективности в пределах любой ценностной цепочки путем оптимизации потоков товаров и сервисов, информации и платежей, что позволит им успешно конкурировать с крупнейшими игроками.

"Обеспечивая миллиардам людей возможность стать успешными предпринимателями с помощью нового цифрового алфавита, мы автоматически построим светлое будущее и более сбалансированное общество. Кроме того, всемирная сеть децентрализованных (малых) предпринимателей - сотрудничающих друг с другом в пределах определенной ценностной цепочки и координирующих свою деятельность посредством технологий, - это миллиарды финансово независимых людей, свободных духом и разумом", - добавил он.

В завершении доклада Фабио Зоффи подчеркнул, что для использования технологий на благо общества недостаточно просто участвовать в различных конференциях. Вместо этого он призвал своих коллег становиться борцами, сражающимися против антиутопического развития событий, или созидателями в создании светлого будущего.

Зоффи обратился с другим спикерам с призывом: "Присоединяйтесь к нам! Я буду очень рад обсудить с вами возможности помочь вашей бизнес-модели стать конкурентоспособность и совместными усилиями создать миллиард предпринимателей к 2040 году".

О компании ORS GROUP

Основанная в Италии компания ORS GROUP [http://www.ors.ai ], осуществляющая свою деятельность по всему земному шару, является ведущим поставщиком программного обеспечения для современной оптимизации рабочих процессов с использованием технологий ИИ. В их обширную клиентскую базу [http://www.ors.ai ] входят предприятия из списка Fortune 2000, представляющие такие отрасли, как розничная торговля, энергетика, финансы, телекоммуникации и промышленное производство. На протяжении вот уже более 20 лет компания разрабатывает уникальное ПО на базе алгоритмов ИИ, машинного обучения и аналитики больших данных. Решения ORS GROUP ежегодно помогают клиентам экономить свыше миллиарда долл. США.

Новый продукт компании, -Hypersmart Contracts [https://youtu.be/s2yCOKVH2TE ] ("HSC"), - ориентирован на предоставление криптовалютному сообществу и развитому бизнесу доступа к более чем 1 000 уникальных алгоритмов и сотням программных решений. Команда ORS стремится создать всемирную сеть предпринимателей и независимых компаний, извлекающих максимальную пользу из нового цифрового алфавита [https://www.youtube.com/watch?v=qR1YSe96bZc ]: ABC - Artificial Intelligence (искусственный интеллект), Blockchain (блокчейн), Cryptocurrency (криптовалюта).

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/692375/ORS_GROUP_AI_Robotics.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/692374/ORS_GROUP_AI_Blockchain.jpg

Source:

ORS GROUP

Рэйн Дэвис (Rayne Davis), +27(0)719713399, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.