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KT создаст систему цифрового здравоохранения на транссибирских железнодорожных экспресса

Суббота, 02 Июня 2018 20:32
KT создаст систему цифрового здравоохранения на транссибирских железнодорожных экспресса Фото из открытых источников

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 24 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания KT Corp. (код KRX: 03200; код NYSE: KT) сегодня сообщила о своих планах установить систему телемедицины на транссибирской железной дороге и содействовать внедрению цифровых медицинских решений путем соединения больниц, аффилированных с государственной корпорацией РЖД.

 

Пилотный план является частью Проекта расширения медицинской системы на базе ИКТ, реализуемого по инициативе Корейского института развития отрасли здравоохранения - агентства Министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи. Ведущий южнокорейский провайдер телефонных и Интернет-сервисов, компания KT также приняла участие в этом проекте в 2017 году, создав платформу цифрового здравоохранения и сопутствующее программное решение на 12 больниц Казахстана.

 

В декабре 2017 года KT и РЖД подписали соглашение о совместной разработке решения для мобильной диагностики в подразделениях первичной медико-санитарной помощи при больницах на российских железнодорожных станциях, а также на транссибирских ж/д экспрессах. ОАО «Российские железные дороги» - одна из трех крупнейших в мире железнодорожных компаний, - располагает 173 медицинскими учреждениями по всей России.

 

По условиям соглашения KT совместно с больницей «Бунданг» при Сеульском национальном университете создадут систему телемедицины для шести медучреждений - одного в Москве и пяти в других регионах страны. Закончить процесс разработки планируется в июне этого года. Компания KT предоставит цифровое медицинское решение, а больница при СНУ - диагностические сервисы для корейского и российского медперсонала и поддержку в подготовке специалистов. Система телемедицины на транссибирских железнодорожных экспрессах будет внедрена до конца текущего года.

 

Решение и платформа цифрового здравоохранения от KT было удостоено награды в категории «Лучшая мобильная разработка для медицинского сектора» на Всемирном мобильном конгрессе-2018, состоявшемся в феврале этого года в испанской Барселоне.

 

Транссибирская железнодорожная магистраль, находящаяся под управлением ОАО «РЖД», соединяет Москву и Владивосток. Путешествие по магистрали в один конец занимает семь дней. На сегодняшний день транссибирские экспрессы оснащены лишь базовыми диагностическими устройствами - термометрами и тонометрами. Поэтому проверить состояние пассажиров, требующих постоянного медицинского мониторинга, - например, беременных женщин или пациентов-сердечников, - или выявить ургентную проблему с внутренними органами на данный момент крайне сложно.

 

Компания KT планирует оборудовать поезда устройствами цифрового здравоохранения. Эти устройства позволят осуществлять экспресс-диагностику по небольшой пробе крови и мочи и выявлять такие заболевания сердечно-сосудистой системы, как стенокардия и инфаркт миокарда, а также различные респираторные болезни, диабет и рак простаты. Решение также предоставляет возможность ультразвуковой диагностики почек, печени, желчного пузыря, развития эмбриона, а также проведения базовых анализов крови и опорно-двигательной системы.

 

Контактная информация для представителей СМИ

 

Обращайтесь к нам по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или посетите наш веб-сайт на английском языке https://corp.kt.com/eng/

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Да Сом Кан (Da Som Kang), +82-10-9777-2984, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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