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Мировая поп-звезда Дуа Липа начинает сотрудничество с /Nyden

Суббота, 02 Июня 2018 18:44
Мировая поп-звезда Дуа Липа начинает сотрудничество с /Nyden Фото из открытых источников

ЛОНДОН (LONDON), 24 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания /Nyden сообщила, что ее новым соавтором станет очаровательная британская исполнительница и автор песен Дуа Липа, которая совместно с брендом подарит своим поклонникам по всему миру четыре капсульных коллекции. Коллекция, как и ее кампания, будет включать в себя широкий спектр моделей и размеров.

 

 

«Дуа - одна из самых знаменитых на сегодняшний день поп-исполнителей. Мощная харизма в сочетании с выразительным стилем делают ее идеальным партнером для /Nyden, - отметила Стина Форс, креативный директор компании. - Вдохновляющий стиль Дуа, как и ее неординарный взгляд на вещи, стали теми факторами, что побудили нас пригласить ее к сотрудничеству в создании сразу нескольких коллекций».

 

Чтобы раньше всех узнать о выпуске капсульных коллекций Дуа Липа для /Nyden и в числе первых получить доступ к полному ассортименту моделей, посетите веб-сайт Nyden.com.

 

«Музыка является самой большой моей любовью, но и мода играет важную роль в моей жизни, поскольку я твердо верю в необходимость самовыражения. Я стараюсь выбирать одежду, не только отражающую силу характера и бесстрашие, но и соответствующую бешенному темпу сегодняшней жизни.  Поэтому я очень рада поучаствовать в создании коллекций совместно с /Nyden. Это будут модели, идеально подходящие мне как на сцене, так и за ее пределами. И я уверена, что они обязательно приглянутся и моим поклонникам», - прокомментировала Дуа Липа.

 

/Nyden тщательно выбирает соавторов для своих капсульных коллекций. Все они демонстрируют целостность натуры, обладают мощным самовыражением и незаурядным талантом. Кроме Дуа Липы компания уже анонсировала партнерство с Жеромом Боатегном, тату-мастером Dr Woo и актрисой Нуми Рапас. В ближайшее время /Nyden планирует расширить этот список.

 

О компании /Nyden

 

/Nyden - отнюдь не традиционный модный бренд. Мы являемся платформой, обладающей собственным характером и сотрудничающей с талантливыми законодателями стиля, давая им возможность проявлять свою креативность на полную.  У нас нет коллекций или сезонных товаров - лишь нескончаемая череда актуальных новинок и мероприятий. В центре дизайнерского процесса стоят лидеры нашего сообщества, готовые делиться собственными историями, идеями и концепциями в стремлении оказать значимое влияние на мир. Мы верим в способность креативности изменить наше будущее.  Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт Nyden.com.

 

Контактная информация по вопросам пресс-релиза: 

Бриттани Оуян (Brittany Ouyang 

JConnelly 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.    

415-608-0585

 

Dua Lipa

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/696008/Dua_Lipa.mp4  

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/696007/Nyden___Dua_Lipa.jpg   

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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