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Vivo представляет рекламную кампанию на Чемпионате мира по футболу-2018 – «My Time, My FIFA World Cup»

Суббота, 02 Июня 2018 15:53
Vivo представляет рекламную кампанию на Чемпионате мира по футболу-2018 – «My Time, My FIFA World Cup» Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 23 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Бренд Vivo, официальный спонсор Чемпионата мира ФИФА-2018 в России, представил новую глобальную кампанию под названием «My Time, My FIFA World Cup». Презентация кампании состоялась сегодня на территории Олимпийского лесного парка в Пекине. Кампания предполагает трансляцию рекламных роликов и проведение различных маркетинговых мероприятий с использованием музыкального и фотографического контента. В число таких активностей входит программа Vivo Super Fan Photographer, предоставляющую поклонникам поистине беспрецедентный доступ на поле, стадион и к предматчевым разминкам, а также проект Vivo Super Time, ориентированный на расширение спектра развлекательных представлений в ходе чемпионата.

 

Для ознакомления с полным мультимедийным пресс-релизом нажмите здесь: https://www.multivu.com/players/English/8333151-vivo-fifa-world-cup/ 

 

My Time, My FIFA World Cup

 

Тематическая кампания отстаивает веру в способность каждого человека быть экстраординарным и призывает всех людей в мире использовать открывающиеся для этого возможности. При помощи своих продуктов и технологий Vivo стремится предоставлять людям шанс стать не просто зрителями, а активными участниками Чемпионата мира ФИФА, раскрыть свои творческие таланты и в полной мере насладиться незабываемыми моментами этого футбольного праздника.

 

Выступая с речью на официальной церемонии запуска кампании вице-президент бренда Vivo Дэн Ли (Deng Li) отметил: ««Камера и музыка» - не только неотъемлемые части философии нашего бренда, но и два ключевых инструмента, позволяющих людям в полной мере испытать, сохранить и поделиться самыми потрясающими мгновениями своей жизни с помощью смартфона. В ходе Чемпионата мира ФИФА в этом году компания Vivo планирует использовать эти два элемента наряду с нашими инновационными технологиями, дабы помочь людям вдохнуть жизнь в «My Time, My FIFA World Cup»».

 

Звездная плеяда: Фотографы Vivo Super Fan

 

В ходе презентации Vivo анонсировала программу Vivo Super Fan Photographer, в рамках которой компания планирует привлечь футбольных фанатов, своих пользователей и специальных гостей, искренне любящих искусство фотографии, к участию в Чемпионатах мира ФИФА-2018 и 2022, дабы крупным планом запечатлеть экстраординарные моменты соревнований.

 

Победитель Чемпионата мира по футболу 1994 года, легенда бразильского футбола Бебето, бывший игрок национальной сборной Нидерландов и обладатель «Золотого мяча» 1987 года Рууд Гуллит приняли участие в презентации, дабы лично принять сертификат ФИФА совместно с представителями программы Vivo Super Fan Photographer. Бебето отметил: «Танец в честь забитого гола для моего новорожденного сына на Чемпионате мира-1994 стал самым незабываемым моментом в моей жизни. С нетерпением жду возможности увидеть те потрясающие мгновения предстоящего турнира, которыми поделятся участники Vivo Super Fan с миром». Рууд Гуллит добавил: «Забитый мною год в турнире 1990 года - самое яркое для меня воспоминание от участия в том чемпионате, а предстоящий Кубок мира, участниками которого станут лучшие игроки мира, несомненно подарит нам множество зрелищных и запоминающихся моментов».

 

Команда из 128 фотографов Vivo Super Fan на Чемпионате мира по футболу-2018 станет поистине звездной: в ее состав войдут не только поклонники футбола и пользователи продуктов бренда, но и известные личности, ведущие блогеры из социальных сетей, медиа-партнеры другие авторитетные представители общества из всех уголков земного шара. Перед каждым матчем фотографы Vivo Super Fan получат смартфоны Vivo, а также эксклюзивный доступ к стадиону и скамейке запасных, дабы запечатлеть эксклюзивный контент - например, предматчевые разминки, - и поделиться им с миром.

 

Г-н Дэн, в свою очередь, добавил: «Мы рады запустить эту программу в преддверии Чемпионата мира по футболу. С нетерпением ждем возможности поделиться нашими инновационными продуктами с фотографами Vivo Super Fan и предоставить им лучший способ зафиксировать самые зрелищные мгновения и разделить их с поклонниками по всей планете. В рамках спонсорской поддержки Чемпионата Vivo хочет вывести процесс взаимодействия с фанатами на принципиально новый уровень».

 

Музыкальная феерия: Vivo Super Time

 

В рамках новой кампании бренд Vivo также представит проект Vivo Super Time, предполагающий проведение ряда уникальных музыкальных мероприятий на протяжении всего турнира, включая шоу Vivo Super DJ на всех 64 матчах. Задача проекта - объединить поклонников футбола и любителей музыки по всему миру.

 

Кульминацией этой музыкальной феерии станет шоу перед финальным матчем FIFA World Cup™ 15 июля: в ходе исполнения официального гимна чемпионата всех зрителей ждет специальный сюрприз от Vivo Super Time! В этому году ФИФА впервые в истории приглашает спонсора принять участие в исполнении официального гимна чемпионата на представлении перед финалом.

 

«Цель проекта Vivo Super Time - привлечь всех участников к созданию исторического момента на предстоящем Чемпионате мира по футболу», - добавил г-н Дэн.

 

Ограниченная версия 2018 FIFA World Cup Russia™ V9 Blue

 

Дабы отметить партнерство с ФИФА, бренд Vivo также презентовал лимитированную версию своего гаджета - 2018 FIFA World Cup Russia™ V9 Blue. Смартфон 2018 FIFA World Cup Russia™ V9 Blue на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 626 с 4 ГБ ОЗУ оснащен новейшей ОС Android 8.1. Лимитированная версия может похвалиться дисплеем FullView™ с соотношением габаритов экрана к корпусу на уровне 90%, что гарантирует пользователям потрясающий эффект от воспроизведения мультимедиа.

 

Кроме того, в честь спонсорской поддержки чемпионата мира по футболу, эксклюзивный смартфон Vivo будет увековечен в Штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе. Он станет первой в истории лимитированной версией смартфона, включенной в престижную коллекцию значимых артефактов и реликвий, олицетворяющих хронику развития футбола в глобальной культуре.

 

Франк Гинери (Franck Guignery), директор по продажам ФИФА, прокомментировал: «Помогая нам сделать Чемпионат мира зрелищным праздником для всех поклонников футбола, Vivo приносит с собой дух молодости, пробуждая к жизни пламенный порыв ФИФА. В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 мы с нетерпением ждем возможности вместе дарить незабываемые моменты людям по всему земному шару».

 

Примечание для редакторов:

 

Международный бренд Vivo, ориентированный на молодое поколение потребителей, в 2017 заключил с ФИФА соглашение о спонсорской поддержке на весь период до 2022 года. Соглашение охватывает Чемпионаты мира по футболу-2018 и 2022 FIFA, а также Кубок конфедераций ФИФА.

 

О бренде Vivo

 

Молодой международный бренд смартфонов ориентирован на предоставление своим пользователям идеального качества звука и фотографий с помощью передовых технологий. Vivo разрабатывает динамичные и стильные продукты для амбициозной молодёжи. На сегодняшний день мы располагаем базой из более чем двухсот миллионов пользователей и входим в число предпочтительных брендов среди молодежи по всему земному шару. Являясь официальным спонсором FIFA World Cup™, Vivo верит в важность поощрения молодых людей к самовыражению и энергичному стилю жизни.

 

Узнать больше о наших инновационных смартфонах можно на сайте www.vivo.com.

 

Vivo mascot and Zabivaka (FIFA World Cup mascot) join VIPs in commemorating Vivo smartphone entering the Home of FIFA

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695405/Ruud_Gullit_and_Bebeto_selfie_with_V9_Blue.jpg

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695422/Vivo_fans_receive_certificate.jpg

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695406/Vivo_mascot_and_Zabivaka__commemorating_Vivo.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кави Саглани (Kavi Saglani), +6568258082, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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