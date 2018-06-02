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Подразделение клинических сервисов WCG (WIRB-Copernicus Group) открывает филиал в Японии

Суббота, 02 Июня 2018 12:52
Подразделение клинических сервисов WCG (WIRB-Copernicus Group) открывает филиал в Японии Фото из открытых источников

ПРИНСТОН (PRINCETON), Нью-Джерси, 22 мая 2018 г. /PRNewswire/ --  Подразделение клинических сервисов компании WCG™ (WIRB-Copernicus Group®) - ведущего мирового поставщика решений, значительно повышающих качество и эффективность клинических исследований, сегодня сообщила об открытии нового филиала в японской столице Токио. Расширение присутствия WCG в Азиатско-тихоокеанском регионе укрепит способность компании оказывать поддержку все более сложным глобальным клиническим исследованиям - в частности, в критически важных областях разработки препаратов и средств диагностики раковых заболеваний и нарушений деятельности центральной нервной системы (ЦНС)ю

 

 

«Представительство WCG в Токио станет центром деятельности нашего подразделения клинических сервисов по всей Азии, а также позволит нам обеспечить дальнейший рост нашей Группы по привлечению пациентов, - отметил д.м.н. Дональд Дьезо (Donald A. Deieso), глава правления и генеральный директор WCG. -  Расширяя масштабы глобального присутствия WCG, мы стараемся гарантировать каждому исследованию - особенно самым сложным и проблемным, - доступ к новейшим разработкам нашей компании в сфере оптимизации исследовательского процесса, детекции сигналов и привлечении пациентов».

 

WCG осуществляет активную деятельность в 65 странах по всему миру, помогая спонсорам исследований, подрядным исследовательским организациям (ПИО) и исследовательским центрам эффективные сотрудничать в проведении более быстрых, безопасных и прогнозируемых клинических исследований.

 

За последнее десятилетие Азия превратилась в все более привлекательное направление для клинических исследователей. Здешняя инфраструктура ориентирована на повышение скорости, обеспечение рентабельности и высокого качества подобных работ.  С населением в более чем четыре миллиарда человек Азия также предоставляет спонсорам исследований доступ к широкому кругу пациентов.

 

О компании WCG (WIRB-Copernicus Group)  

 WCG  (WIRB-Copernicus Group) - ведущий мировой поставщик решений, значительно повышающих качество и эффективность клинических исследований. Являясь первой в своём роде клинической сервисной организацией (CSO), WCG предоставляет биофармацевтическим компаниям и исследовательским организациям возможность ускорить разработку новых лекарственных препаратов и методов лечения пациентов с одновременным соблюдением высочайших стандартов защиты испытуемых. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.wcgclinical.com или следите за нами в Twitter на @WCGClinical.

 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/659075/WCG_Logo_Logo.jpg  

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация для представителей СМИ: Лиза Озборн (Lisa S. Osborne), Rana Healthcare Solutions, 206-992-5245, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; контактная информация WCG: Крейг Соувелл (Craig Sowell), главный маркетинговый директор, 609-945-0109, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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